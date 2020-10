Video: madre denuncia a sacerdote que bautizó salvajemente a su bebé

Una madre denunció en redes sociales la manera brusca en que fue bautizado su bebé en una iglesia de Chipre. A través de un video, la mujer muestra cómo el sacerdote ortodoxo maltrata al pequeño cuando lo sumerge en la pila de agua. (Encuentra el video al final)

“Este hombre es el padre de la iglesia Palodia y arruinó nuestro día más hermoso”, escribió la madre, quien también aseguró que su bebé resultó con el cuerpo rojo y en estado de shock.

No es la primera vez que ocurren casos como estos, en Rusia un sacerdote fue suspendido por sacudir con fuerza a un bebé mientras lo bautizaba , el hecho también quedó registrado en video y se hizo viral en redes sociales.

En este caso en particular, el sacerdote aseguró que su intención no fue lastimar al bebé, sino que lo sostuvo de esa manera para que no se resbalara de la pila.

En el video que la madre divulgó en Facebook dejó saber que recriminaron al padre por su actuar, pero que el simplemente respondió: “Así es que yo bautizo”.