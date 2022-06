VIDEO: Mamá se cayó y mostró su ropa interior en el colegio de su hija; todos quedaron boquiabiertos

Por medio de las redes sociales se viralizó un video en el que se ve a una mujer caer delante de varios niños y padres de familia mientras estaba participando en una carrera en el colegio de su hija y terminó mostrando toda su ropa interior.

La mujer se llama Katie Hannaford y tiene 36 años. Ella asistió a una celebración que se estaba realizando en la institución educativa y allí, después de que su hija le rogara en varias oportunidades, decidió participar en una carrera junto a otros padres.

Publicidad

En la filmación se puede ver que Katie, de la ciudad de Basildon, Essex en Inglaterra , comienza a hacer fila en el tercer carril desde la izquierda.

Una vez comenzó la competencia, todos empezaron a correr lo más rápido posible; sin embargo, dio un mal paso y terminó cayendo al piso. Desafortunadamente, Katie Hannaford estaba usando un vestido de color azul claro, el cual se le subió hasta la cabeza y terminó mostrándole su pequeña ropa interior de color negro a todos los padres de familia y a los alumnos.

Afortunadamente, la mamá le vio el lado positivo a la situación y dijo: "No soy deportista en absoluto, pero mi hija seguía rogándome. Al final acepté la carrera, sabía que llegaría el último. Acabo de tropezar con mis propios pies, creo que mi cuerpo se movía demasiado rápido para mis piernas. Soy tan torpe que siempre me caigo.Fui humillada en ese momento, pero es lo que es, mostré mi ropa interior, lo que obviamente es vergonzoso, pero tienes que reconocerlo. Mirando hacia atrás, es hilarante. Definitivamente la cosa más divertida que he hecho en mi vida".

Oh Mum you've had a shocker 😂😱 pic.twitter.com/clesPDK38A — LADbible (@ladbible) June 21, 2022