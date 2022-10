VIDEO: mujer enfrentó su fobia a las arañas; terminó inconsciente

Las personas normalmente le tienen miedo a algunas situaciones, objetos o animales y enfrentar esto puede llegar a ser algo traumático, como la situación que vivió una presentadora en un programa en vivo en Australia, cuando quiso enfrentar su fobia a las arañas pero terminó desmayándose.

En la filmación se puede ver el momento en el que algunos invitados llegaron a un estudio al parecer de radio, algunos animales poco comunes y las personas que estaban allí debían agarrarlos.

Dentro de las presentadoras, había una que le tenía fobia a las arañas y durante todo el programa estuvo bastante nerviosa e incomoda, pues recordemos que una fobia es un trastorno de ansiedad a algo que no representa un peligro real

La mujer en todo momento intentó mantener la calma y algunos de sus compañeros de trabajo se acercaron para apoyarla, sin embargo, a medida que se acercaba su turno para poner la araña en sus manos, comenzó a gritar para intentar sacar sus miedos.

En un momento intentó acercarse a las arañas pero no le fue posible ya que les tenía mucho miedo. Cuando se la iban a poner en la mano, la persona le dijo que no o tenía que hacer si no lo quería.

En ese justo momento, la presentadora cerró los ojos y se desmayó golpeándose fuerte contra el piso. Luego pudo recuperarse pero finalmente no enfrentó su fobia a las arañas.

"Es un desafío muy aterrador, no hay necesidad de sentirse mal por eso, muchos de nosotros tenemos miedo en todas las situaciones", "Sí, me desmayaría en el suelo contigo Erin❤️ Espero que estés bien. Es mejor dejar algunos miedos y luego enfrentarlos", "Ay dios mío. No la obligues a ella ni a nadie a hacer esto", son algunos de los comentarios en la publicación de Instagram.

