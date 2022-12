Video: niño de 12 años estornuda casi 43 mil veces al día; expertos investigan

El inusual caso de un niño de 12 años en Cali no solo abruma su vida cotidiana, sino también la de su familia, pues el menor sufre de una condición que le causa casi 43 mil estornudos al día y lo peor, los médicos no le han dado solución.

Según contaron los padres, el niño tuvo que ser retirado del colegio y abandonar sus actividades diarias como jugar con amiguitos, practicar deportes, entre otras, por lo que buscan ayuda desesperada de expertos que ayuden a su hijo.

Publicidad

“Hice un video, y más o menos 43 mil estornudos; hace 45 días lo tuve en Comfenalco y nos dijeron: no sabemos qué tiene, lléveselo para la casa”. Lo he llevado a varias partes, pero nadie le da con el chiste, lo llevé al Club Noel y no tiene convenio con Comfenalco, lo llevé a Imbanaco y no autorizaban me imagino porque es caro”, aseguró Marco Millán, padre del menor a Noticias Uno.

Los familiares revelaron que uno de los médicos especializados les informó que, como el caso del pequeño de 12 años, hay unos 40 en el mundo.

“Es tan desesperante que el doctor Carlos Hernán Quintero, que es alergólogo, que me lo trató hace un año, lo volvió a ver y me dijo que es complicado", mencionó el padre del menor al medio.

La condición habría llegado luego de que el menor rescatara un gatico de la calle, lo que le generó una "eterna" alergia; sin embargo, las verdaderas causas del quebranto de salud aún siguen siendo materia de estudio de expertos que aún no dan con el "chiste".

Publicidad

El padre del menor aprovechó para hacer un llamado a especialistas nacionales o internacionales que puedan ofrecer un tratamiento al pequeño para que pueda tener una vida con normalidad.

Publicidad

¿Cómo entrenar para ser una jugadora profesional fútbol?