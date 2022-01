VIDEO: sorprenden al papa Francisco visitar 'La Discoteca del Pantheon' en el centro de Roma

El papa Francisco , gran amante de la música clásica, fue sorprendido saliendo de una tienda de discos del centro de Roma , un gesto especial de afecto con los dueños, amigos de mucho tiempo atrás.

Se trató de una nueva escapada del pontífice argentino, realizada sin preaviso, tal como lo ha hecho en otras contadas ocasiones, para visitar este martes, hacia las 19H00 horas, la tienda Stereosound, a pocos pasos de la zona conocida como 'La Discoteca del Pantheon'.

Publicidad

" Fue una visita rápida, inmensa, grande, humana, maravillosa. No tengo otras palabras, de verdad no las encuentro (...) Era su deseo venir a visitarnos. Ha sido un privilegio que nos escogiera. Algo maravilloso, que no suele ocurrir", confesó emocionada Tiziana Esposito, hija de la propietaria, a la AFP.

Publicidad

Las imprevistas salidas del papa latinoamericano, que ha confesado que sufre por no poder salir a caminar por la calle como cualquier persona, casi siempre son por motivos muy personales.

La amistad con los dueños de la tienda nació antes de ser elegido pontífice en 2013, debido a que el papa se alojaba en una residencia para religiosos cerca al Panteón y solía adquirir discos de música clásica.

Publicidad

El pontífice, que permaneció unos veinte minutos en la tienda, se llevó como regalo algunos discos de música clásica. "Le regalamos un estuche de discos", aseguró Esposito sin precisar el contenido.

Publicidad

La pequeña tienda, que ha sido asaltada este miércoles por la prensa, fue rediseñada por los mismos dueños que le cambiaron el piso y la pintaron de blanco ya que se encuentra en una zona muy turística.

El papa bendijo el local, en el que se exponen discos de vinil de Maria Callas, colección de conciertos de la Deutshe Grammophon y hasta el legendario disco de los Beatles "Dont let me down" al precio de casi 70 euros (casi 80 dólares).

Publicidad

▶️ VIRAL | 📱



🇻🇦 El Papa Francisco se dio una "escapada" del Vaticano y visitó una tienda de discos. 💿



No es la primera vez que realiza este tipo de actos.



¿Qué tipo de música 🎙 escuchará?👀pic.twitter.com/Qe0DIsobOy — DELPY 📱🎬 (@delpynews) January 12, 2022