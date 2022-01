Arelys Henao, canto para no llorar y Yo Me Llamo, 'mandando en la parada' del rating en Colombia

Arelys Henao, canto para no llorar y Yo Me Llamo se tomaron los hogares colombianos en la noche del 11 de enero; las producciones de Caracol Televisión 'mandaron en la parada' de la televisión colombiana y arrasaron con el rating.

En su estreno, la bionovela sobre Arelys Henao, una de las más importantes intérpretes de música popular y quien ha marcado historia por su talento, alcanzó 45.5% de share y un rating de 12.7%. La producción, protagonizada por Mariana Gómez, fue vista por más de 6 millones de personas en su noche de estreno.

Pero eso no fue todo, la conmovedora historia de 'La reina de la música popular', como es conocida Arelys, no solo rompió con la audiencia televisiva, sino que también se convirtió en la segunda tendencia del día en Twitter.

Además, la señal en vivo de Caracoltv.com alcanzó más de 140 mil reproducciones, justamente de 9 a 10 p.m., horario del estreno de la producción, que sin duda, logró robarse el corazón de los colombianos.

Por su parte, el regreso de Yo Me Llamo no se quedó atrás, pues obtuvo 13.1% de rating personas y un 48% de share, ubicándose como la producción más vista del prime time colombiano.

Está claro que Caracol Televisión no solamente hizo un cierre del 2021 alcanzando el share más alto de los últimos 13 años, sino que comienza un nuevo año apostándole a grandes contenidos para disfrutar en familia.

No te pierdas hoy Yo Me Llamo a las 8:00 p.m. y el segundo capítulo de Arelys Henao, canto para no llorar, a las 9:30 de la noche, ¡están para no parpadear!.