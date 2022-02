VIDEO: sorprendente y conmovedora resurrección de perrito recién nacido

Por medio de las redes sociales se viralizan todos los días diferentes contenidos que llegan a todos los rincones del mundo, como es el caso del video de un perrito recién nacido que resucitó después de dejar de respirar por varios minutos.

En el video que fue publicado en la red social de TikTok se observa a un joven que tiene tatuajes en sus brazos y sus pies, intentar salvar a un perrito que ya tenía su hocico y sus patas moradas por falta de oxígeno en su cuerpo.

Publicidad

El hombre nunca perdió la esperanza de revivir al cachorro y por más de 20 minutos le hizo diferentes maniobras para resucitarlo, como frotarle su pequeño cuerpo, oprimir con cuidado su pecho esperando que su corazón reaccionara y con fuerza lo mueve para arriba y para abajo.

El hombre siempre mantuvo la calma y con paciencia logró resucitar al pequeño perrito recién nacido y con el paso de los minutos el animal comenzó a recuperar su color rosado natural en sus patas y su hocico.

Publicidad

El perrito se recuperó muy bien y después de un tiempo comenzó a tomar leche, dejando claro que es todo un guerrero.

El video en TikTok tiene más de 600 mil me gusta y más de 11 mil comentarios de personas de todo el mundo quienes aplaudieron la hazaña de este hombre y cumplir su unico objetivo que era salvarle la vida al animal.

Publicidad

"Que bueno que lo salvó, no soy veterinaria y por eso no hago críticas, lo importante es que está vivo", "Hay 🥺🥺 lo que sufrí buena reanimación lo salvaste 🥰", "eso es amor a un animalito!! hacer todo por devolver la vida , no era hora de Dios que se lo llevará ! Gracias por su perseverancia por darle vida 🥰", "Alguien más lloro al mirar el video 🥺", "Eres Maravilloso🥰🥰🥰🥰🥰🥰Dios te cuide", son algunos de los comentarios que hay en la publicación de TikTok.