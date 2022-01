VIDEO: usó su vestido como tapabocas en un negocio y se quedó en calzones y brasier

En época de pandemia es necesario usar el tapabocas para así evitar la propagación del coronavirus, es por esto que en muchas oportunidades se han visto situaciones salidas de lo normal al querer usar este nuevo método de protección, como la que te vamos a contar hoy ya que una mujer usó su vestido como tapabocas y se quedó en calzones y brasier.

Este hecho sucedió en la provincia de Mendoza en Argentina y dejó a todos los usuarios de las redes con la boca abierta al no creer lo que estaban viendo.

Una mujer quiso entrar a un local en el que se venden helados y al no tener el tapabocas, exigido por el comercio para poder atenderla, ella decidió quitarse el vestido que llevaba puesto y se lo puso en cara cara tapando nariz, mentón y boca.

Dentro del negocio se encontraba una familia completa comprando helados y mientras intentan no mirar a la mujer, los empleados del negocio le pidieron que se retirara del local, no sin antes ella decirle a los trabajadores "¿No me pedís el tapaboca?, me lo estoy colocando", así lo indicó el medio local, Diario Mendoza.

Todas esta situación quedó registrada en las cámaras de seguridad del lugar y se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Publicidad

Este video ya tiene más de 70 mil reproducciones y miles de comentarios como "El papá no dejaba de mirar ese heladito delicioso!!! 😂😅😂", "Mmm, me han dejado helado", "mmm que delicia ...mmm digo, los heladitos ! 😁", y muchos más.