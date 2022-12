Yina Calderón descubrió lo que le INYECTARON en la cola y está a punto de perderla

Uno de los grandes atractivos de Yina Calderón es su cola y por causa de una bola extraña que le salió en la espalda, se dio cuenta que no le habían puesto vitamina C sino biopolímeros.

Ella mismo publicó un video en sus redes sociales donde muestra lo que salió y además explica que lo consultó con su cirujano y que fue él mismo quien le explicó lo que tenía dentro de sus glúteos.

Publicidad

“La cola se me deformó, me dio dolor en la espalda y me salió una bola enorme que contenía un líquido por dentro, escribió la mujer junto al desagradable video.

El procedimiento se lo hizo hace 3 años y hasta ahora está viendo las consecuencias, pues confesó que desde hace varios días no puede pararse de la cama.

Te puede interesar: Nalgas de bomba nuclear: Le dicen a Manelyk por presumir su más GRANDE atributo

Calderón dejó un mensaje claro, aunque ya muy mencionado, para todas las mujeres: “los biopolímeros matan”.

Publicidad