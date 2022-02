"Yo no pago nada, voy a lo puntual": Seductor chichipato es viral en redes tras propuesta íntima

Todos los días encontramos historias que se vuelven virales en las redes sociales y la que te vamos a contar hoy no se queda atrás, ya que un seductor chichipato es viral tras propuesta íntima.

Por medio de la cuenta de TikTok un video comenzó a llamar la atención de muchos usuarios, debido a que un hombre hizo una propuesta un poco salida de lo común a una chica y ella no dudó en dejarlo en evidencia en las redes.

Cuando dos personas se gustan, lo normal es que comiencen a salir y a conocer sus gustos para saber si más adelante pueden llegar a algo un poco más serio, pero este no es el caso de este hombre argentino quien solamente quería tener relaciones sexuales con la chica y no gastar nada de dinero en su cita.

La usuaria llamada @correnena 2 en TikTok, compartió un video en el que se escucha el audio que el hombre le mandó a su amiga. Allí el señor es claro con lo que quiere y desea obtener en su primer encuentro.

"Hola Patri, ¿cómo estás? Patri, te comento. Si vos querés hacer una salida puntual, nos gustamos... venís a mi casa, almorzamos en casa, pasamos la tarde juntos... pero no querés venir a mi casa porque no me conocés, entonces podemos ir a tomar un café. Pero la onda es intimar. Yo no pago almuerzo, nada, hasta que no conozca la persona. Te soy franco, no pago nada. Para pagar, salgo con un amigo que conozco. Lo invito a un amigo. Pero si vos me invitás a tomar un café, salgo. No tengo problema", comenzó diciendo el seductor chichipato en la nota de voz.

"Pero yo de ir a un café, a una confitería o hablar... nada. Yo voy a lo puntual. Si hay onda para pagar un rato agradable juntos, vamos a donde vos quieras. Pero si tenés auto. Yo acá en Buenos Aires no tengo auto. Tengo la camioneta en San Luis. Si no, está todo bien, corazón, no tengo problema. Pero no tengo tiempo para estar dando vueltas. Si me decís una salida puntual, no tengo problema. Avisame y salimos. Un beso, corazón", finalizó diciendo el hombre.

El video fue publicado junto con los hashtags "rata, ’pocohombre’, estafador, sexogratis, sexobarato" y como era de esperarse los comentarios comenzaron a llegar.

"lo que me supera es cómo relaciona PAGAR con PERDER EL TIEMPO. él no está para pagar, "no quiere dar vueltas". Pero si ella invita, entonces sí va😳", "el tono del te comento suena a promotor de algo muy trucho,como vendedor de auto usado destruido que te dice está joya", "Bueno, que se la ponga al amigo entonces", "se tomó en serio el...valórate princeso.... jajjaajja la sinceridad sobre todo😂😂😂😂", son alguos de los mensajes de los internautas.