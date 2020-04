Me duele la garganta, ¿es coronavirus? Médico experto resuelve dudas

Es importante, ante la crisis de la pandemia por el coronavirus, saber identificar los síntomas de la enfermedad.

Lo primero que debes tener en cuenta es conocer cuáles son los síntomas reales del coronavirus.

Si en los últimos días has tenido dolor de garganta y no sabes cómo actuar, tranquilo puede que no se trate del virus, sino de otras posibles causas.

El Dr. Juan Rivera afirma que en estos días muchas personas sienten dolor en la garganta debido a la ansiedad generada por el COVID-19.

La acides puede ser otra de las causas; el estrés en estos días suele ser común en las personas principalmente por todo lo que está pasando, es por eso que el reflujo tiende a formarse en el organismo.

Te puede interesar: Los cuidados que deben tener los adultos mayores durante la cuarentena

Muchos otros individuos sufren de alergias como la rinitis y, lo que hacen es asociar estas molestias nasales con el virus.

Recuerda que además del coronavirus, existen otras bacterias y virus, incluso peores, los cuales también se encargan de generar dolores en la garganta.

El doctor destaca que: “es importante reconocer que el coronavirus te da una constelación de síntomas, te da fiebre en la mayoría de los casos, te da una tos que tiende a ser seca, y en un porcentaje significativo de los casos, suele dar perdida del olor y perdida del gusto, dolor de cuerpo, diarrea y dolor abdominal”.

Si comienzas a sentir estos síntomas, luego del dolor de garganta, es importante que consultes con un médico y te hagas una prueba para conocer si realmente estás contagiado.