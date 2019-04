Dicen que no hay edad ni horario en el calendario para el amor. Sin embargo, la sociedad actual ha creado estereotipos en cuando a las relaciones amorosas y sobre en qué momento es mejor casarse para ‘no vestir santos’.



Ahora, todos aquellos que piensan que el amor no llegará a sus vidas, pueden estar tranquilos. Según dice la matemática Hannah Fry, el verdadero amor llega entre los 27 y los 35 años.



La experta explica que las emociones humanas no están ordenadas, ni son tan predecibles, pero que existen patrones que se generan y se puede estudiar. Por eso considera que es en entre ese rango de edad cuando la mayoría de personas encuentran a su mitad.



“Imaginemos que uno empieza a salir con personas a los 15 años y que nos queremos casar a los 35. Hay muchas parejas potenciales en ese tiempo. La regla, obviamente, es que una vez que te casas no puedes seguir buscando para ver ‘de qué te perdiste’. Las matemáticas dicen que lo que debes hacer con el primer 37 por ciento de tus citas es rechazarlas a todas como prospectos serios para el matrimonio. Y luego se debe elegir a la siguiente persona que llegue y sea mejor que las anteriores que rechazaste”, explica Fry, experta en la matemática del amor.



Según esto, un panorama más ideal sería que las primeras relaciones amorosas en la vida de una persona no se tomen tan enserio como para pensar en casarse con ellas. Más bien, aprovechar a esas personas para aprender y descubrir lo que de verdad se quiere encontrar en alguien para pasar toda la vida.



Esta es una charla que la matemática Hannah Fry dictó en TEDx hace unos años, pero que sigue vigente. ¿Estás de acuerdo con ella?