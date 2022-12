¡Imperdible! ACOMPAÑA a Giovanny Ayala en el LANZAMIENTO de su nueva canción

El cantante Giovanny Ayala estará este 2 de marzo en el canal Caracol promocionando su nueva canción: ‘Me va a pesar’.

La Kalle será la madrina del artista este jueves y por eso queremos que nos acompañes por nuestras plataformas (TDT, radio, web y redes sociales), a partir de las 8:30 de la mañana para que vivas de cerca el recorrido del artista en su nuevo lanzamiento.

Será un día inolvidable en que no solo podrás escucharlo cantar, sino también conocer detalles de su vida en las entrevistas que concederá a Día a Día, Show Caracol, Blu Radio, La Red y el diario El Espectador.

Además, utilizando la etiqueta #GiovannyAyalaDay en redes sociales le podrás preguntar y comentar lo que quieras para que responda en vivo y en directo.

‘Me va a pesar’ es una canción dedicada a los hombres que descuidan y no valoran el amor de las mujeres. “Siempre te ignoré, no te daba el tiempo ni las atenciones que tú merecías. Cada noche me pedías un beso y te daba la espalda, te comprendo si ya te cansaste, tiraste la toalla”, dice una estrofa del tema.