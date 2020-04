Parchis, la aplicación de parqués en línea se ha convertido en toda una sensación durante la cuarentena.

La mayoría de los usuarios no solo lo juega por entretenerse, sino también para ser el vencedor.

Sin embargo, por las reglas que hay dentro del juego, muchos no logran su cometido.

Es por esto que el portal La República reveló algunos trucos, con los cuales aseguran podrás ocupar el primer lugar en cada partida.

- Asegura la llegada de una ficha a la meta: intenta que la primera ficha que sale al juego se adelante hasta conseguir llegar a la meta.

- Un escudo: cuando entre la segunda ficha al juego, trata de que esta vaya muy cerca a la primera. La idea es que esta te sirva de escudo para proteger a la otra y así estar más seguro que llega una a la meta.

- Ojo con las fichas que comes o llegas a la meta: aunque el juego de ciertos beneficios como movimientos extra cuando te comes una ficha o llegas a la meta, no te aceleres. Siempre piensa bien cada jugada, que la ficha que muevas no quede en peligro.

- Poner en riesgo la menos avanzada: si no contaste con suerte y los dados te dieron un número que no esperabas y tienes que poner una ficha en peligro, elige siempre la que tengas menos avanzada.

- Estrategia de juego: aunque los números son al azar, implementa una estrategia de cuáles podrían ser tus movimientos para derrotar a tu contrincante.