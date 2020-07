El video aficionado de un taxista en Cali se hizo viral este 23 de julio, pues allí se puede ver a una grúa llevando lo que sería un supuesto 'platillo volador' u objeto volador no identificado (ovni).



El video fue grabado en la autopista Suroriental y los usuarios en inernet no salen de su asombro y hasta risas ha causado el incidente.



El taxista que grababa el video señaló de forma graciosa que el objeto fue "inmovilizado por no tener los papeles al día".



“Cómo estará la cosa jodida aquí en Cali que vea, inmovilizaron un ovni (…) no mano, como que no tenía seguro”, dijo el conductor en el video.





Recuerda transitar con tus documentos al día y cumplir con las normas de tránsito, este vehículo fue inmovilizado por transitar en pico y placa @MovilidadCali #Viral #Transito #QuedateEnCasa #JuntosSaldremosAdelante #YaCelacanto pic.twitter.com/h4GFpdcjdY — Ya Celacanto (@YaCelacanto) July 23, 2020



Por su parte, la Secretaría de Movilidad de la ciudad recalcó que no fue una inmovilización y que el vehículo fue trasladado en un servicio de grúa privado.



¿Es un ovni?



A los usuarios en redes sociales no se les escapa nada y, al parecer, el misterioso objeto fue captado en otro video circulando en las calles de Cali.



Sin embargo, se trataría de una motocicleta modificada y adaptada como un platillo volador el cual cuenta con luces parpadeantes.



minutos antes de que innovilizaran el "ovni" en Cali por mal parqueo pic.twitter.com/b7QyPyeFNe — CaliWeb (@CaliWebCo) July 23, 2020