Aunque el mismo Diomedes Díaz nunca dijo por qué no asistió al entierro del acordeonero Juancho Rois, quien fue su compañero desde 1978 hasta el día de su muerte en 1994, sí lo hizo su hijo Rafael Santos Díaz en el programa ‘Expediente final’ de Caracol Televisión.

El también cantante de vallenato aseguró que fue por miedo a que lo mataran. Rafael comentó que su papá si llegó a San Juan del César, en donde fue enterrado Juancho, pero la gente empezó a agredirlo: “Mi papá se intimidó. Hasta hicieron tiros, echaron bala, entonces (…) viendo esa situación cómo estaba ahí, se atemorizó”.

El exmánager de Diomedes Joaco Guillén dijo en el programa que algunos ciudadanos de San Juan culparon al ‘Cacique’ de la muerte del afamado acordeonero y por esa razón lo amenazaron.

Otro entrevistado fue el periodista Jaime Pérez Parodi, quien dijo que a Diomedes le dio tan duro no haber podido despedir a su amigo del alma que le compuso una canción en la que lamentaba el hecho. Sin embargo, dice el comunicador, que la disquera le hizo cambiar la letra original por lo que terminó diciendo “compadre Juancho, no fui a su entierro porque no quise verlo enterrar”.