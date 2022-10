Carlos Giraldo habla de enfermedades de trasmisión sexual y despierta duda sobre si tuvo una

El presentador vallecaucano de 'Kallejiando' y el programa de chismes del canal Caracol, 'La red', Carlos Giraldo se convirtió en tendencia en las redes sociales tras una declaración que le realizó a su compañera de set Mary Méndez, Frank Solano y Carlos Vargas.

"Quien no ha tenido una ETS no ha vivido” dijo el presentador durante la trasmisión del programa de chismes el pasado sábado 15 de octubre. Dicha declaración generó que sus compañeros quedaran conmocionados y siguieran indagando al respecto. De hecho, su compañera samaria preguntó: “¿Cuántas has tenido? ”

Ante tanta insistencia de sus compañeros por saber más al respecto, el presentador respondió entre risas: “Yo creo que a todos, en la adolescencia, algo se nos pegó (...) Solo tuve unita”.

Así mismo, ante las chanzas que hicieron sus colegas por su declaración, 'Giri' como le dicen muchas personas de cariño, aclaró que nunca tuvo herpes.

"Yo no tengo herpes. Las ETS son enfermedades de transmisión sexual”, anotó.

Aunque por un momento la conversación se tornó un poco pesada, el tema dio pie para que los presentadores del programa hicieran un llamado a todos los televidentes, sobre la importancia y concientización a cerca de las enfermedades de transmisión sexual.

En medio de su discurso, enfatizaron que era un llamado especial para los jóvenes, quienes suelen estar más expuestos a padecer este tipo de enfermedades. En esa misma instancia, señalaron que también era importante darle relevancia a la salud mental.

