Pipe Bueno prepara mega concierto para celebrar sus 15 años de carrera artística

El cantante Pipe Bueno, se ha encargado de dejar todo un legado dentro de la música popular debido a que sus inicios fueron desde una poca edad, por tal razón decidió celebrar toda su entrega y atribuciones junto a sus grandes compañeros.

El gran concierto se dará el primero de septiembre del año presente y ha prometido tener grandes sorpresas, a pesar de que hasta el momento los invitados confirmados han sido: Alzate, Jhonny Rivera, Jessi Uribe, así lo anunció el cantante a través de su cuenta oficial de Instagram.

Por tal razón, miles de fanáticos han mostrado gran interés por asistir y escuchar 'No voy a morir', 'Te parece poco', 'Recostada en la cama', 'Dueño de ti', entre otras canciones bastante representativas y que a pesar del tiempo, no han dejado de escucharse.

Frente a esto, Pipe Bueno decidió dejarles un pequeño reto a todos sus fanáticos que consistía en premiar a la persona que no terminara borracha después del gran concierto.

"Si no me perdí el primero, mucho menos me voy a perder el segundo", "Fue todo un espectáculo, sin duda alguna el segundo round será mucho mejor, allá estaremos", "Si el primero fue brutal, ¿cómo será el segundo?", han sido los comentarios más frecuentes.

Así se clasificó la boletería:



PALCO GUARO - Palco: $7.000.000 + $1.050.000 de servicio.

- Palco: $7.000.000 + $1.050.000 de servicio. PALCO AY AY AYYY - Palco: $5.000.000 + $750.000 de servicio.

- Palco: $5.000.000 + $750.000 de servicio. PALCO CUPIDO FALLO - Palco: $3.500.000 + $525.000 de servicio.

- Palco: $3.500.000 + $525.000 de servicio. PALCO TE HUBIERAS IDO ANTES - Palco: $2.500.000 + $375.000 de servicio.

- Palco: $2.500.000 + $375.000 de servicio. TRIBUNA FAN SUR: $300.000 + $45.000 de servicio.

$300.000 + $45.000 de servicio. TRIBUNA FAN NORTE: $300.000 + $45.000 de servicio.

$300.000 + $45.000 de servicio. PISO 2 (202 - 218): $180.000 + $27.000 de servicio.

$180.000 + $27.000 de servicio. PISO 2 (201 & 219) VISTA PARCIAL: $150.000 + $22.500 de servicio.

$150.000 + $22.500 de servicio. PISO 3 (302 - 318): $110.000 + $16.500 de servicio.

$110.000 + $16.500 de servicio. PISO 3 (301 & 319) VISTA PARCIAL: $80.000 + $12.000 de servicio.

