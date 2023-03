VIDEO: Anuel habría nombrado a Karol G durante concierto; fans dicen que aún la extraña

Desde que Karol G y Shakira lanzaron la colaboración en la canción 'Te Quedé Grande' , tema en el que, al parecer, le hacen una fuerte tiradera de sus exparejas, la relación de Anuel y la paisa volvió a ser tema de conversación.

Y es que con el pasar del tiempo se ha hablado mucho sobre los motivos por los que habrían terminado y aunque Karol G y Anuel han dejado claro que tienen una buena amistad, varios internautas y seguidores de la pareja siguen asegurando que se extrañan.

Y estos rumores se avivaron mucho más durante un concierto de Rauw Alejandro en Miami en medio su gira 'Saturno World Tour’, evento en el que el puertorriqueño invitó a Anuel para cantar juntos.

Durante su presentación, a Anuel se le habría salido el nombre de Karol G, pero su colega Rauw le salvó 'la patria' diciendo: "Carolina… ¿Dónde está mi gente de Carolina?".

Luego de esto, el show continuó como si nada hubiera pasado, sin embargo, el video se volvió viral en diferentes plataformas digitales e internautas aseguraron que Anuel aún no logra olvidar a Karol G.

Por otro lado, recordemos que hace poco Anuel lanzó su canción llamada 'Más rica que ayer', en la que según usuarios de las redes, le estaría mandando indirectas a la paisa con varios versos, pues en algunas partes dice que está esperando a que termine con su nuevo novio para volver con ella.

Así mismo, mencionó a Shakira y Piqué, aprovechando el boom que ha sido a nivel mundial la separación de la reconocida pareja.

"Yo era un ignorante y manejarlo no supimo', a vece' lo que damo' no es lo que recibimo', ya ni tengo tu contacto, pero si tú quiere' sigo siendo el nene y me escribe', tírame el DM, no pa' estar peleando, tú no ere' Shakira ni yo Piqué".

