VIDEO: fan burló seguridad en concierto de Belinda y al acercarse a ella la lastimó

Conocer a un ídolo musical puede llegar a ser uno de los más grandes sueños de una persona y eso fue lo que le ocurrió a un joven que logró burlar la seguridad en un concierto de Belinda y se pudo subir al escenario.

Por medio de las redes sociales se viralizó un video en el que se ve a la artista dar un increíble show en Irapuato, Guanajuato, en la región del Bajío, en México, pero con lo que ella no contaba es que uno de sus fans iba a subirse a tarima a pesar de que había bastante seguridad.

En la filmación se ve al joven abrazar tan fuerte a Belinda mientras ella intentaba calmarlo diciéndole: "Te relajas, te juro que no te van a agarrar". En el video también quedó registrado que el hombre en varias oportunidades tocó el cuerpo de Belinda, algo que los internautas tildaron de 'manoseo', pues le alcanzó a subir la falda en un momento.

Luego de varios minutos de locura total en el escenario, Belinda le pidió a la seguridad que lo escoltaran hasta el público. Luego, le envió una botella de agua al joven y le dijo con el micrófono: "Le dan eso por favor quédate ahí te tomas y respiras hondo".

Publicidad

Antes de continuar con su show, se le notó algo agitada y dijo: "Casi te dá algo, ¡me asustaste!... Está ped***, está ped***, no pasa nada".

Algunas horas más tarde, Belinda escribió en su cuenta personal de Instagram un mensaje asegurando que el inconveniente que se presentó con su fan la dejó con una lesión en su espalda.

"En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó, además del susto que me llevé, me duele mucho la espalda", escribió Belinda.

Publicidad

Te puede interesar: Reconocimiento especial a Los Tigres del Norte