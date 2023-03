Supuesta esposa de coronel humilla a policía en pleno aeropuerto: "Tú no eres nada"

Durante el fin de semana se presentó un nuevo caso de "usted no sabe quién soy yo", luego de que una mujer, quien se identificó como esposa de un coronel del Ejército Nacional, se refiriera de manera despectiva hacia un uniformado de la Policía en pleno aeropuerto de país.

La mujer quedó captada en video mientras lanzaba fuertes frases en contra del policía, al parecer, porque la aeronave de su vuelo estaba en una posición retoma, es decir, que el avión estaba parqueado en un sector en el que los pasajeros no tienen acceso directo a la puerta, por lo que deben tomar un bus que los acerque.

"Yo sí respeto a mi marido que es un militar, tú eres un policía, o sea, tú eres nada, mi marido sí es un coronel. ¿Tú eres qué?, tú no eres nada", se le escucha decir a la mujer, quien, además, hace gestos burlescos.

Tras la difusión de las imágenes, el Ejército salió a aclarar la situación en su cuenta oficial de Twitter: "Sobre un video donde una mujer usa palabras descomedidas hacia la @PoliciaColombia, y dice ser esposa de un militar, se aclara que este dato no es real".

Y agrega: "La señora tuvo un vínculo marital hace más de 7 años con un integrante de la institución y hoy según la información @ejercito_COPER".

Aunque se desconoce con exactitud en qué aeropuerto del país ocurrieron los hechos, usuarios en redes sociales piden que la mujer en cuestión sea investigada y denunciada por agresión a un servidor público.

"Es una persona necesitada de reconocimiento y de ser vista", "increíble…. De verdad, además, ni siquiera ud no sabe quién soy, ud no sabe quién es mi marido", "por qué no la judicializan, irrespetuosa", "sanción por payasa", "está borracha", son algunos de los comentarios en la publicación.

(2) La señora tuvo un vínculo marital hace más de 7 años con un integrante de la institución y hoy según la información @ejercito_COPER no está vigente.



El Ejército Nacional reconoce y aprecia el trabajo de la Policía Nacional. #DiosYPatria #PatriaHonorLealtad — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) March 27, 2023

