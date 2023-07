Amaia Montero preocupa a sus fans luego de estar en UCI más de 10 días

Una de las artistas más recordadas de los 2000 es la española Amaia Montero , quien integraba la banda La Oreja de Van Gogh, reconocida a nivel mundial y con la que llegó a lo más alto de la industria musical. Al separar sus carreras, ella siguió haciendo música, pero no volvió a tener la acogida que tenía antes.

Hace unos días volvió a ser noticia, pero esta vez por su estado de salud, ya que al parecer estuvo internada en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) algo más de 10 días, en un centro asistencial de Madrid, en España. Preocupando a sus familiares, seres queridos y seguidores.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y entérate de las noticias más importantes. Lo mejor del humor, farándula y artistas en un solo lugar:👉🏻 https://lc.cx/ZeG6t6

Según el programa 'Espejo Público', de la cadena española de televisión Antena 3, la cantante ingresó a esta área médica por una complicación con uno de sus dedos de la mano, luego de recibir una cirugía en esa zona, la cual al parecer se complicó en su etapa de recuperación.

Publicidad

Aún se desconoce las razones por las que la cantante pasó por el quirófano, pero se conoció que los especialistas del hospital Beata María Ana le dieron de alta. Sus allegados dieron un parte de tranquilidad asegurando que: “Fue intervenida de un dedo pequeño, pero nada alarmante. Está bien”.

Cabe resaltar que a sus seguidores no solo les preocupa su salud física, sino también su estado mental, pues la cantante no sube nada a su cuenta oficial de Instagram desde agosto del año 2022, por lo que muchos afirman que no se encuentra bien.

La última publicación que hizo fue para despedirse de dicha red social con un emotivo mensaje: “Siempre he creído que esta vida es un partido de fútbol y no encuentro mis botas. Solo que hay algo que no cambia, vosotros, el tiempo y todo este amor. Voy a volver, lo daré todo como siempre. (…) Sed felices, disfrutad de los vuestros, de lo importante, de lo que merece la pena. Yo lo hago y soy muy feliz. Nos vemos pronto”.

Publicidad

Te puede interesar: La historia de la canción Color Moreno