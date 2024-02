Belinda lanza 'Cactus' y dicen que es una tiradera a Nodal

El retorno de Belinda al escenario musical ha sido esperado con ansias por sus seguidores. Con el lanzamiento de su nueva canción 'Cactus', la artista ha vuelto a estar en el centro de la atención mediática. Esta vez, las especulaciones se centran en si la canción contiene mensajes dirigidos a su exnovio, Christian Nodal.

La reconocida cantante pop, volvió al ruedo musical con su más reciente sencillo 'Cactus', y los rumores sobre posibles indirectas hacia su exnovio, Christian Nodal, no se han hecho esperar. La canción, con un videoclip impactante que mezcla elementos del desierto y lo onírico (relativo a los sueños), ha despertado la curiosidad y las especulaciones entre los fanáticos. Cada escena parece contar una historia, cada imagen parece transmitir un sentimiento.

Con frases como "De qué sirvió tatuarte mis ojos si lo tapaste con otro" y referencias visuales que podrían aludir a la relación pasada entre Belinda y Nodal, los seguidores no han tardado en señalar posibles conexiones entre la letra de la canción y la historia de la expareja.

El videoclip de 'Cactus' muestra a Belinda en diferentes facetas, desde un aspecto de vaquera hasta una especie de catrina rodeada de fuego, simbolizando una transformación interna. Las imágenes sugieren un mensaje de superación y crecimiento personal tras una experiencia amorosa.

El regreso de Belinda al panorama musical ha sido recibido con entusiasmo por parte de sus seguidores, quienes han expresado su apoyo a la cantante a través de redes sociales. La canción, que ya acumula millones de reproducciones y me gusta en plataformas digitales, parece resonar con la audiencia, que no ha dejado pasar por alto las posibles alusiones a su vida amorosa pasada.

Mientras tanto, tanto Belinda como Nodal han seguido adelante en sus respectivas vidas amorosas, con Nodal en una relación con la cantante Cazzu y Belinda explorando nuevos horizontes en su carrera y vida personal. La historia entre ambos artistas continúa generando interés y especulaciones, manteniendo viva la llama del debate en el mundo del entretenimiento.

