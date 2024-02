Una de las figuras de la farándula que surgió hace algunos años fue el humorista Camilo Sánchez, quien a través del humor negro se hizo a conocer, siendo uno de los fundadores de 'Con Animo de Ofender', producto de comedia en el que varias personas se reunían para hablar de temas con un humor pesado.

Aunque su fama comenzó cuando ganó en el programa Sábados Felices, donde demostró su talento para la comedia, haciéndose acreedor de un gran premio y el reconocimiento, el cual supo explotar en sus otros proyectos y no fue hasta 'CADO' que el humorista se hizo famoso, sobre todo en redes sociales.

Ahora bien, el joven comediante comparte junto a Camilo Pardo un show llamado Fuck News, que es un producto con el que han llenado cientos de teatros tanto en Colombia como en el exterior, en el que cuentan noticias de forma jocosa. Por la fama de sus proyectos, Camilo fue invitado al programa 'Juanpis' Live Show de Alejandro Riaño.

Durante la entrevista hablaron de muchas cosas, pero uno de los temas que ha causado furor en redes tiene que ver con la revelación de que la relación sentimental que mantiene con su novia Valeria es una relación abierta.

Incluso le preguntaron a ella sobre este tema, sobre todo porque ambos contaron que asisten a bares ‘swinger’, donde hacen intercambio de parejas a lo que ella contestó: “Es diferente porque voy mentalizada a estar con Camilo… Igual, hace rato no vamos… Hace ratico, pero es una buena experiencia”.

Finalmente la mamá de Camilo terminó dando su opinión, dejando claro que no está de acuerdo con la relación, pero que entiende y respeta las decisiones de su hijo: “Camilo sabe que no estoy de acuerdo, para nada, de su relación abierta… Camilo sabe y le he dicho a Valeria… Allá ellos, él tiene 27 años y no me puedo meter en eso, pero no estoy de acuerdo porque no me parece que hay amor en eso”

