OnlyFans de La Gorda Fabiola, ¿por qué no le llegan las ganancias?

En un episodio reciente del programa Kallejiando, la reconocida humorista colombiana, La Gorda Fabiola , y su pareja Polilla, abordaron un controvertido rumor que circulaba en las redes sociales. Se especulaba que La Gorda Fabiola tenía una cuenta en OnlyFans, una plataforma conocida por contenido exclusivo para adultos.

La humorista, con su característico sentido del humor, no solo desmintió la existencia de tal cuenta, sino que también se burló de la situación.

La presentadora Yaya no dudó en plantear la cuestión en medio de la conversación, generando risas anticipadas en el set. La Gorda Fabiola respondió con una anécdota cómica: "Imagínate, me mandan desde Alemania que qué chévere que estés en OnlyFans, que qué vas a subir a publicar y yo dije, ¿pero qué voy a publicar?, ¿una radiografía de tórax o una endoscopia? ¡Eso es lo más erótico que tengo!". La respuesta, llena de humor, dejó claro que la cuenta en cuestión no era de ella.

En un giro inesperado y de manera jocosa, La Gorda Fabiola confesó que lo más atrevido que ha hecho en el ámbito de la sensualidad fue posar para la revista Soho, donde mostró únicamente su cola en una sesión de fotos.

Ante la situación, la humorista no perdió la oportunidad de bromear sobre la creación de su propia cuenta en OnlyFans, señalando que sería para competir consigo misma y así no depender de las ganancias generadas por el supuesto perfil falso.

La Gorda Fabiola aprovechó la ocasión para reafirmar que no tiene una cuenta en OnlyFans y que la noticia era simplemente parte de los rumores infundados que circulan en las redes sociales. La manera en que manejó la situación, entre risas y sarcasmo, demostró una vez más la agudeza de la humorista para enfrentar los comentarios y especulaciones que rodean su vida personal. La entrevista no solo aclaró el malentendido, sino que también dejó a los espectadores con una sonrisa ante la ingeniosa respuesta de La Gorda Fabiola.

