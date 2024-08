Delicada situación relacionada con robo involucra a Jim Velásquez esposo de Alina Lozano

Alina Lozano y Jim Velásquez siguenteniendo la atención del público desde el inicio de su relación, marcada por una notable diferencia de edad: la actriz tiene 54 años, mientras que Jim, su joven esposo, tiene 24.

A pesar de las críticas constantes, la pareja ha continuado con su vida juntos, llegando incluso a casarse y formar un hogar. Sin embargo, recientemente, vuelven a estar en el centro de la atención debido a un desafortunado incidente que ha dejado a muchos preocupados.

El pasado 30 de agosto, Jim Velásquez sufrió el robo de su teléfono móvil, un acontecimiento que rápidamente se convirtió en una situación delicada. Fue su esposa, Alina Lozano, quien se encargó de informar a sus seguidores en Instagram sobre lo sucedido, advirtiéndoles que ignoren cualquier mensaje sospechoso que provenga del número de Jim.

Lozano, quien cuenta con más de 600 mil seguidores en la plataforma, dejó claro que Jim no está solicitando dinero ni otro tipo de ayuda, desmintiendo cualquier intento de estafa en su nombre.

Jim Velasquez y Alina Lozano, esposos e influencers colombianos /Foto: instagram @lozanoalina

Publicidad

“Amigos, quiero informarles que le robaron el celular a Jim Velásquez. Les pido a todos los contactos en común que no abran ningún mensaje que provenga de ese número. Jim no está pidiendo dinero ni nada parecido, es una estafa”, mencionó Alina en su cuenta oficial.

La explicación de Jim Velásquez sobre el robo

Publicidad

Este incidente no es la primera polémica que enfrenta la pareja en las redes sociales, pero sin duda ha generado gran preocupación. Jim Velásquez, afectado por la situación, también recurrió a su cuenta de Instagram para advertir a sus seguidores.

En sus historias, explicó que los hechos ocurrieron en la tarde del 30 de agosto y pidió a todos que no respondieran a los mensajes que parecieran provenir de él, ya que se trataba de una estafa. “Están estafando por WhatsApp. No respondan, no soy yo”, escribió Jim en sus historias, haciendo un llamado de alerta.

Alina Lozano y Jim Velásquez buscan tener un hijo / FOTO: Instagram Alina Lozano

Además, Jim reveló que los delincuentes han intentado apoderarse de sus redes sociales, lo cual agrava aún más la situación. A pesar de sus esfuerzos por recuperar el control de sus cuentas, hasta el momento no lo ha logrado, por lo que solicitó la ayuda de un experto en ciberseguridad a través de su comunidad en Instagram.

Jim, siendo un creador de contenido, depende en gran medida de sus redes sociales para su trabajo, lo que hace que esta situación sea aún más crítica para él.

Publicidad

Por ahora, no se han revelado más detalles sobre el robo y la posible recuperación del dispositivo. Sin embargo, tanto Alina como Jim han dejado claro que están tomando medidas para proteger su privacidad y evitar que más personas sean víctimas de esta estafa. Sus seguidores, mientras tanto, permanecen atentos a cualquier actualización sobre este preocupante hecho.

Continúa viendo: Maía: su paseo millonario y otros momentos que la inspiraron a celebrar la vida