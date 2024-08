Fuerte crítica de Alina Lozano a Laura Acuña: "¿Quién es ella?"

La actriz Alina Lozano, conocida por su icónico papel de doña Nidia en 'Pedro el escamoso', ha vuelto a acaparar titulares, esta vez por sus comentarios incendiarios hacia la presentadora Laura Acuña.

La controversia surgió tras una reciente entrevista que Acuña realizó con el joven actor Diego Serna en su canal de YouTube, 'La sala de Laura Acuña'.

Durante un en vivo en sus redes sociales, Lozano no escatimó en críticas hacia Acuña, quien, según la actriz bogotana, cuestionó la presencia de Serna en el ámbito actoral debido a su corta edad.

Este comentario habría generado un fuerte rechazo por parte de Lozano, quien defendió al joven actor y cuestionó la autoridad de Acuña para emitir juicios de ese tipo.

“Yo soy de la opinión que ese tipo de cosas hay que denunciarlas porque para eso están las redes. Todos merecemos respeto. No nos invitan a un sitio para que nos traten mal. Muy intuitivamente me han invitado allá y yo no he ido porque me pasa eso, y vuelan los comentarios (...) O sea ¿quién es ella?", expresó Lozano durante su transmisión en vivo.

El conflicto entre Lozano y Acuña ha capturado la atención de miles de internautas, quienes han llenado las redes sociales con una variedad de opiniones sobre el incidente. Mientras Lozano se mostró enfadada y decepcionada con lo que consideró un trato injusto hacia Serna, ni Laura Acuña ni Diego Serna han ofrecido declaraciones oficiales sobre la situación hasta el momento.

Este nuevo episodio en la vida pública de Alina Lozano se suma a una serie de controversias en las que se ha visto involucrada en el último año, especialmente en relación con su matrimonio con el joven Jim Velázquez y la generación de contenido en redes sociales.

La actitud de Lozano resalta su disposición a defender lo que considera justo, utilizando sus plataformas para exponer lo que percibe como injusticias en el tratamiento de otros artistas.

La polémica ha generado un debate en la comunidad digital sobre el respeto y la equidad en la industria del entretenimiento, y mientras los seguidores de ambas partes se posicionan, la situación sigue desarrollándose, manteniendo a los medios y a los fanáticos atentos a los próximos movimientos de los implicados.

