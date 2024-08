Alina Lozano casi se infarta con pesada broma de Jim Velásquez

La actriz colombiana Alina Lozano, reconocida por su larga trayectoria en la televisión, vuelve a ser noticia, pero esta vez no por su trabajo en la pantalla. Desde hace meses, su relación con el joven influencer Jim Velásquez ha sido objeto de múltiples comentarios y especulaciones. Muchos creen que su relación no es más que una estrategia publicitaria, mientras que otros aseguran que, a pesar de la diferencia de edad, ambos están genuinamente enamorados.

Lejos de dejarse afectar por las críticas, Alina ha demostrado que está enfocada en su carrera y bienestar, ignorando las opiniones ajenas. Sin embargo, su relación sigue generando titulares, sobre todo cuando ambos deciden compartir momentos íntimos y graciosos con sus seguidores en redes sociales.

En esta ocasión, la pareja protagonizó un episodio que dejó a más de uno sorprendido. Durante una escapada a un glamping, Jim Velásquez decidió gastar una pesada broma a Alina mientras ella descansaba. En el video, que rápidamente se hizo viral, se puede ver cómo Jim se acerca a la actriz mientras duerme y, en lugar de despertarla con un beso, la engaña usando un pescado crudo, haciéndole creer que son sus labios. El resultado: un susto monumental para Alina.

Al darse cuenta del truco, la reacción de la actriz no se hizo esperar. Entre gritos y risas nerviosas, se levanta sobresaltada y, tras procesar lo ocurrido, expulsa a Jim del lugar, visiblemente molesta, pero con ese toque de humor que la caracteriza. “¿Por qué me casé con este bobo?”, exclamó Alina en tono jocoso, aunque no sin una pizca de genuino enojo.

El video rápidamente se volvió tendencia, acumulando miles de vistas y comentarios. Mientras algunos usuarios se divirtieron con la broma, otros criticaron a Jim por llevar la situación demasiado lejos. A pesar de todo, ambos siguen demostrando que, independientemente de las críticas, saben cómo disfrutar su relación y mantener viva la chispa, ya sea a través de bromas pesadas o momentos románticos que comparten con su público.

