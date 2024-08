Jim Velásquez casi termina viudo por una broma pesada que le jugó a Alina Lozano

Jim Velásquez, el joven ‘influencer’ de 24 años, dejó a todos con la boca abierta tras revelar en sus redes sociales una broma pesada que casi le cuesta el divorcio. El creador de contenido, conocido por su humor irreverente, decidió jugarle una chanza a su esposa, la actriz Alina Lozano, que terminó en un susto de aquellos.

Todo ocurrió en la noche, mientras Lozano, de 55 años, descansaba en su habitación, entretenida en su celular. Aprovechando el momento de distracción, Velásquez se pintó la cara de negro y, en medio de la oscuridad, se acercó sigilosamente a la actriz. Apenas Alina lo notó a su lado, soltó un grito que resonó en toda la casa, evidenciando el susto monumental que se llevó.

El video del hecho no tardó en hacerse viral, mostrando a Alina fuera de sí, gritando: “¡Ay, Jim! ¡Jim! Por qué me haces esto, baboso. Me asustaste, casi me haces dar un ataque cardíaco. ¡Me separo de este imbécil! Te casaste con una vieja, no me puedes hacer esto, casi me matas”.

Por su parte, Velásquez, con una mezcla de humor y preocupación, intentó calmarla mientras grababa la escena, bromeando con que “casi lo deja viudo”.

La situación, aunque fue tomada con humor por muchos de sus seguidores, generó un debate en redes sociales. Mientras algunos aplaudieron la ocurrencia del joven influencer, otros le sugirieron tener más cuidado y tacto, considerando la diferencia de edad entre ambos y el impacto que un susto así podría tener en una persona mayor.

