La inesperada reacción de Lina Tejeiro tras la canción de sus exnovios; terminó llorando

La reciente colaboración musical entre los exnovios de Lina Tejeiro, Andy Rivera y Juan Duque, ha desatado un torbellino en las redes sociales.

La canción 'Ni con él, ni conmigo', lanzada el 22 de agosto, parece ser una indirecta dirigida a la famosa actriz, con quien ambos artistas tuvieron romances en el pasado.

La noticia ha causado furor, especialmente dado que Rivera y Duque comparten una historia común con Tejeiro, quien fue pareja de ambos en distintos momentos.

La actriz, conocida por su actitud directa y su presencia en redes sociales, no tardó en reaccionar. En lugar de simplemente comentar sobre la canción, Tejeiro sorprendió a sus seguidores con una estrategia de marketing astuta.

Aprovechó el revuelo generado por la canción para promocionar su marca de cosméticos.

En un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 10 millones de seguidores, Tejeiro se mostró visiblemente afectada, hablando sobre cómo había visto los comentarios y la atención que estaba recibiendo.

"Primero que todo, buenas noches. Segundo, he visto, he visto sus comentarios, las páginas. He visto lo que me mandan, he visto todo... y llega un punto en el que uno dice, marica, ya, porque es como increíble", expresó con lágrimas en los ojos.

Sin embargo, el verdadero giro en su discurso llegó cuando, entre lágrimas, promovió su rímel, 'Coraje', afirmando que "a pesar de todo lo que he llorado, el rímel no se corre".

Este enfoque no solo captó la atención de los seguidores de Tejeiro, sino que también mostró su capacidad para convertir una situación potencialmente incómoda en una plataforma para el marketing de su producto.

La combinación de emoción genuina y promoción de su emprendimiento ha sido aplaudida por muchos, quienes destacan su ingenio para manejar la situación.

Mientras tanto, la canción de Rivera y Duque sigue resonando en las redes, y la astucia de Tejeiro ha añadido una nueva capa a la conversación en torno a este triángulo amoroso.

