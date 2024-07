Esta es la canción que confirmaría que Christian Nodal extraña a Belinda

El intérprete de regional mexicano utilizó varios elementos en su videoclip que coinciden con algunos que su exprometida usó en su canción de desamor. En la industria musical, las canciones a menudo se convierten en un reflejo de las emociones y experiencias personales de los artistas.

Este parece ser el caso de Christian Nodal, cuyo reciente lanzamiento 'No me 100to bien' ha levantado sospechas de ser una dedicatoria a su expareja Belinda. A pesar de su actual relación con Ángela Aguilar, las pistas en el videoclip sugieren que Nodal aún tiene sentimientos por Belinda.

Una de las teorías más discutidas en redes sociales fue presentada por la creadora de contenido Dayane Chrissel, quien en su cuenta de TikTok señaló que la nueva canción de Nodal está llena de indirectas hacia Belinda.

“Nodal extraña a Belinda”, afirmó Chrissel en un video, destacando que varios elementos del videoclip de 'No me 100to bien' coinciden con aquellos que Belinda utilizó en sus propias canciones de desamor, 'Cactus' y '300 noches'.

Dayane Chrissel explicó que en la canción, Nodal menciona haber bebido 200 copas, y sumando los 100 del título, se obtiene el número 300. Esta cifra no es casual, ya que Belinda lanzó una colaboración con Natanael Cano titulada '300 noches'.

Además, el videoclip de 'No me 100to bien' contiene referencias visuales que rememoran momentos específicos de la relación de Nodal con Belinda, como sus fotos en alta mar y ciertos looks que Belinda utilizó en el video de 'Cactus'.

¿De qué trata ‘No me 100to bien’?

La canción 'No me 100to bien' narra el dolor y la lucha interna de una persona que intenta superar a su gran amor. A pesar de mostrarse fuerte y feliz en público, el protagonista solo desea regresar con esa persona especial.

Para olvidar sus sentimientos, se sumerge en el alcohol y se muda a otro país, aunque en el fondo sigue anhelando a su antiguo amor.

Los seguidores de Christian Nodal no han pasado por alto las similitudes entre 'No me 100to bien' y las canciones de Belinda. La influencia de temas fúnebres y melancólicos en ambos videos sugiere que Nodal aún no ha olvidado a Belinda.

Aunque no ha habido una declaración oficial por parte de los artistas, las especulaciones continúan alimentando la narrativa de que 'No me 100to bien' es una respuesta a 'Cactus' y '300 noches'.

Mientras tanto su relación con Ángela Aguilar añade otra capa de complejidad a esta historia de amor y desamor que sigue capturando la atención del público.

