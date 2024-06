La canción que hace dos años Ángela Aguilar le habría escrito a Christian Nodal

Continúan los rumores en torno a la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar, donde la pregunta que muchos se hacen e intentan resolver es si hubo infidelidad de parte del cantante mexicano a Cazzu, su expareja y ahora, una canción que Ángela Aguilar estrenó hace dos años podría ser la prueba de que quizás había amor entre ambos desde hace mucho tiempo.

Cabe recordar, durante las últimas semanas se ha tejido desde que las parejas de artistas confirmaron su relación, siendo el rumor más fuerte el de varios periodistas y presentadores mexicanos quienes afirman que la pareja se casó en secreto en Italia.

Pero ahora la noticia está relacionada con “Inevitable”, una canción de la autoría de Ángela Aguilar, que dura tan solo 2:58 minutos y que se lanzó hace dos años, y es que este tema musical ha generado mucho revuelo, ya que hay quienes afirman que está dedicado a Christian Nodal.

Ángela Agilar habría dado una pista en "Inevitable"

En la primera estrofa de la canción, la cantautora mexicana canta: “Me es inevitable el pensarte tanto y tú no me amaste, sólo me quisiste un rato. Aunque me siento tonta yo debo aceptar que sí me imaginaba junto a ti poder estar”. Estas palabras podrían interpretarse como una referencia a una relación que, en su momento, no fue correspondida de la misma manera.

Pero además en el coro, Ángela Aguilar dice: “Y duele tanto que no sientas lo mismo que hoy te canto, pero este llanto calmará mi sed de amor y encontraré algo mejor en otro lado”. Esta letra sugiere un desamor, pero también una esperanza de encontrar algo mejor, lo que podría haber sido una referencia velada a lo que sentía por Nodal.

Christian Nodal habría contestado a “Inevitable”

Por otra parte, la canción “Mi Miedo” parece no ser una canción oficial de Nodal, pero los fans se encargaron de guardarla y compartirla en las redes sociales. Se dice que esta es la respuesta de Nodal al tema de Ángela, porque la tonada musical corresponde a la misma del tema “Inevitable” de ella.

En “Mi Miedo”, Nodal revela que la separación entre ellos fue por miedo y pena. Según su letra, aunque sintió lo mismo que Ángela, lo atormentaban los años, probablemente porque cuando se conocieron, Ángela aún era menor de edad. Después le vino el miedo y la pena, probablemente por la importancia de la dinastía Aguilar.

La letra de Nodal dice: “A mí el tiempo me ha cambiado, y no fue planeado, si te soy sincero ando todo asustado pensando en lo nuestro y el tiempo que ha pasado; tantas madrugadas que yo a ti te soñé. Primero fue la pena y después los años. Después fue mi miedo por hacerte daño… Y al final sentimos la misma razón, para no explicarle a nadie lo que siente el corazón”.

