Ángela Aguilar rompe el silencio sobre Nodal: "No quiero ser la novia de nadie"

Las redes sociales aún siguen colapsadas tras el reciente anuncio de la relación amorosa entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, convirtiéndose en el centro de la polémica por rumores de una posible infidelidad de Nodal a su exnovia Cazzu con Ángela.

Hay que recordar que el cantante mexicano llevaba una relación que parecía estable ante los ojos de los fanáticos. Cazzu, madre de su hija Inti, no tardó en pronunciarse en redes sociales tras comentar el acoso que estaba recibiendo por su separación.

Cazzu comentó en las redes que ella estaba bien, pero que la dejaran tranquila ya que era muy duro para ella recibir comentarios al respecto.

"Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa", expresó la cantante.

Publicidad

Después de la exposición mediática las fuertes criticas hacia Angela Aguilar, donde la acusan de "rompe hogares", cada vez son más fuertes, tanto que se cansó y salió a dar sus primeras declaraciones tras las acusaciones en redes sociales.

Aguilar aclaró que no tiene porque salir a hablar de una infidelidad cuando nunca la hubo y que hacerlo sería darle la razón a las fanáticos. “La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo, es más, creo que nunca me defiendo. Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe”, dijo.

Publicidad

También dejó un mensaje que hizo reflexionar a más de uno, invitando a la comprensión y empatía.

"Recuerden cuando tuvieron 20 años, recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad, recuerden que el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio. Nosotros vivimos en una época donde para que algo venda tiene que estar mal. No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”, concluyó.

Mira también: El supuesto indirectazo que Belinda le habría enviado a Christian Nodal