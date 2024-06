VIDEO: El día que Ángela Aguilar negó a Nodal en La Kalle

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar sigue acaparando las principales portadas de los medios de entretenimiento, saliendo a la luz reacciones y momentos que han acompañado este suceso que a muchos les ha parecido moralmente debatible, ya que Nodal tiene una hija con Cazzu y Ángela los acompañó en su proceso, como una buena amiga.

Lo cierto es que la noticia fue confirmada por Ángela en una entrevista y poco tiempo después, sería Nodal quien en un video comentó que estaba saliendo con la cantante, quien es cinco años menor que él, y quien siempre se mostró simplemente como una gran amiga. Incluso en La Kalle podemos dar fe de esto, ya que en una entrevista exclusiva se refirió a los rumores que la relacionaban con el artista mexicano.

Ángela negó a Nodal en los micrófonos de La Kalle

En su visita por Colombia la cantante mexicana visitó La Kalle, gracias a nuestro apoyo a la música de ese país, por lo que compartió con nosotros no solo en el estudio, sino también fuera de él y en una de esas entrevistas le preguntamos por Nodal, ya que desde ese momento crecían rumores sobre un romance entre ellos.

La dinámica era hacerle las preguntas que más hacían de ella en Google, saliendo que una de esas era si era verdad que habían tenido una relación sentimental, a lo que ella respondió: "No, una amistad muy bonita, sí, cantamos una canción juntos. Pero no, nada, nada ahí", dejando claro en su momento que no hubo nada, y pareciendo desinteresada.

Pues bien, luego de hacer público su noviazgo, el cantante admitió que esta historia de amor no es nueva y que retomaron el romance que alguna vez tuvieron, solo que en ese momento se dejaron, pero volvieron más fuertes que nunca. Lo que permite especular que incluso en el momento en el que lo negó, ya habían pasado cosas entre ellos.

