Exparticipante de El Desafío rompe el silencio sobre maltrato con una pareja

El ‘Desafío XX’, de Caracol Televisión, ha logrado convertirse en la producción más vista de las noches colombianas, generando que una gran cantidad de personas no solo se conecten con este reality, sino también con las historias de vida de cada uno de los participantes.

Entre los testimonios más impactantes se encuentra el de Ana Tavera, una de las concursantes de la presente edición. En una reciente entrevista con el programa ‘La Red', Tavera compartió el difícil momento que vivió al ser maltratada por su pareja sentimental.

Ana Tavera, exparticipante de Desafío XX Foto: Caracol Tv

Con emotivas palabras, la caleña relató la angustiosa situación que enfrentó tras enamorarse de un hombre que conoció a través de una amiga.

Aunque al inicio todo parecía “perfecto”, con el tiempo la relación se volvió peligrosa debido a los celos, el hostigamiento y los engaños constantes de su pareja.

“Me chuzó el teléfono y estaba pendiente todo el tiempo de dónde estaba y allá me llegaba”, relató Ana, añadiendo que la situación llegó a un punto crítico cuando este hombre se mostró agresivo con su hijo.

“Hubo cierto maltrato con mi hijo y, al día de hoy, me arrepiento de no haberlo puesto en su sitio. Mi niño era muy pequeño y él cerraba la puerta de nuestra habitación con candado para que no entrara. Una vez dijo, incluso, que le iba a poner electricidad a la puerta”, añadió la deportista.

Ana Tavera tomó la decisión de poner fin a su relación con este hombre, sin embargo, las agresiones continuaron. Durante la entrevista, Ana habló de un incidente donde temió por su seguridad y la de su hijo, lo que la llevó a tomar unas tijeras de la cocina para intentar defenderse.

“Yo ya lo había sacado de la casa, cuando volvió a sacar unas cosas que supuestamente se le habían quedado, entonces aproveché para cobrarle un dinero que me debía. Empezó a insultarme y humillarme delante de la señora que me arreglaba las uñas, hasta que me levanté, cogí unas tijeras en la cocina y me le mandé; le dije: ‘Eres tú o soy yo, pero si me voy a la cárcel lo hago feliz’”.

Esta amarga experiencia marcó un antes y un después en su vida, impulsándola a cambiar su camino y buscar una sanación integral. En la entrevista, Ana Tavera confesó que su infancia fue difícil, debido a que la abandonaron a temprana edad sus padres y tuvo que sobrevivir en las calles de Cali.

