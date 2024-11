¿Karol G repitió look de los Latin Grammy 2018? Su 'pinta' no pasó desapercibida

La destacada artista paisa Karol G no solo brilló en los Latin Grammy 2024 con sus nominaciones y premios, sino también con su elección de vestuario, que ha causado un gran revuelo entre sus seguidores y críticos de moda.

La cantante, que acumuló 8 nominaciones este año, entre ellas a Álbum del Año por Mañana Será Bonito (Bichota Season) y a Canción del Año por Mi ex tenía razón, deslumbró en la alfombra roja con un look que no dejó a nadie indiferente.

Su estilo en la alfombra roja; se robó todas las miradas

Karol G ha desarrollado un estilo único y camaleónico que destaca tanto en su música como en su forma de vestir. Para el día a día y los conciertos, suele optar por prendas urbanas y atrevidas que destacan su personalidad enérgica. Sin embargo, en los eventos de alfombra roja, suele sorprender con looks más sofisticados y románticos, sin perder ese toque sensual que la caracteriza.

Publicidad

En esta ocasión, para los Latin Grammy 2024, Karol G optó por un vestido drapeado en un vibrante tono turquesa que atrajo todas las miradas. El diseño presentaba un pronunciado escote en V que llegaba hasta el ombligo, dejando ver un brasier adornado con brillantes. Este look no pasó desapercibido, y los fanáticos rápidamente señalaron el paralelismo con un atuendo similar que usó en los Grammy Latinos de 2018.

¿Karol G y un look repetido? Los detalles que marcan la diferencia

Publicidad

Aunque el vestido turquesa de este año recordó a muchos el estilo que llevó en los Latin Grammy 2018, donde también lució un atuendo en ese color, el diseño actual presenta algunas diferencias que le dan un aire renovado. En 2018, su vestido tenía un escote más discreto y contaba con mangas tipo capa, lo que le daba un toque etéreo.

Este año, el diseño es más atrevido y el drapeado realza su figura, dándole un aspecto más moderno y provocador. La única constante ha sido su gusto por el color turquesa, que parece resaltar su piel y se ha convertido en uno de los tonos característicos de su estilo en estos eventos.

En los Latin Grammy 2024, Karol G usó un atuendo similar al de los mismos premios de 2018 /Fotos: Izq. Getty Images. Der. Redes sociales

Karol G ganó premio por su álbum Mañana será Bonito

La 25ª edición de los Latin Grammy es una ocasión particularmente importante para Karol G, quien alcanza nuevas alturas en su carrera musical y se ha consolidado como una de las voces latinas más influyentes. Desde que fue galardonada como Mejor Artista Emergente en 2019, su trayectoria ha estado marcada por el éxito y el reconocimiento.

Publicidad

Este año, su álbum Mañana Será Bonito (Bichota Season) se coronó como el Mejor Álbum de Música Urbana en los Latin Grammy 2024, reafirmando su impacto en la industria. Su presencia en la gala era una de las más esperadas, y como siempre, la artista no decepcionó.

Karol G gana con 'Mañana Será Bonito' a 'Mejor Álbum de Música Urbana' Foto: AFP y redes sociales

Además de cautivar con su look, Karol G se llevó a casa este gran reconocimiento, tras competir contra otros grandes artistas como Bad Bunny, Eladio Carrión y Feid. Este logro reafirma su lugar en la música urbana y el impacto de su trabajo en la escena musical latina.