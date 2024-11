Canción +57 de Karol G, Feid, Maluma y otros: Esto es lo que significa cada frase polémica

Con el título que hace referencia al código de área de Colombia, la canción “+57” ha causado revuelo en el público. Este tema reúne a destacados artistas como Karol G, Feid, Maluma y J Balvin, Ryan Castro, Blessd y DFMZ, quienes se encuentran en el centro de la polémica debido a las letras explícitas que algunos consideran problemáticas.

Frases específicas han despertado críticas por parte de organismos como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de internautas preocupados por los mensajes que se transmiten a los jóvenes.

En la canción, uno de los versos menciona una “mamacita” desde los “fourteen” (14 años), frase que en el contexto colombiano y particularmente en ciudades como Medellín, donde la explotación infantil es una realidad alarmante, ha generado gran controversia.

Según el análisis de sectores como el ICBF, este tipo de expresiones podrían trivializar la sexualización temprana, y la mención de la edad puede interpretarse como una forma de romantizar conductas inapropiadas en menores de edad.

Polémicas escenas de la canción +57 donde se ven consumiendo licor y al parecer otro tipo de sustancias /Foto: captura de pantalla Youtube

La directora del ICBF, Astrid Cáceres, señaló que esta frase, aunque parezca casual en el contexto de la música urbana, envía un mensaje directo al público joven que consume esta música, haciendo que de cierta forma se 'normalicen' este tipo de conductas en adolescentes.

Otro de los versos polémicos menciona que la chica “parece inocente, pero no es así”, lo cual algunos sectores interpretan como una forma de describir a las jóvenes de una manera dual que puede fomentar la objetivación y sexualización de mujeres adolescentes.

En el argot colombiano y especialmente en la jerga reguetonera, esta expresión podría interpretarse como un elogio a la "pícara inocencia" que muchas veces es exaltada en la música urbana; sin embargo, los críticos consideran que esta frase contribuye a la idea de que las mujeres jóvenes solo cumplen un rol estético o seductor.

Otra línea de la canción que ha sido objeto de debate es “entra a la disco y se le siente el ki”, una referencia que, en el léxico paisa y urbano, hace alusión a una “vibra” especial o a una presencia impactante. No obstante, algunos interpretan esta frase como una glamurización de conductas desinhibidas que, en la adolescencia, podrían interpretarse como permisivas o irresponsables.

Así suena +57 de Karol G, Feid, Maluma, J Balvin, Ryan Castro y Blessd Foto: @karolg

La respuesta de Karol G a las críticas de la canción +57

Ante la creciente crítica, Karol G respondió en redes sociales afirmando que su intención con “+57” era celebrar el talento y la colaboración entre los artistas colombianos, no promover ningún mensaje de violencia o explotación. Expresó que algunas líneas de la canción fueron sacadas de contexto y que la letra fue malinterpretada.

Sin embargo, su respuesta ha tenido tanto apoyo como rechazo, evidenciando las divisiones en torno a los límites de la expresión artística y su impacto en una audiencia joven e influenciable.

La canción “+57” continúa generando debate, subrayando la responsabilidad social que muchos exigen a los artistas. En una época en la que el reguetón es el género predominante en Latinoamérica, cada palabra tiene un peso significativo, especialmente cuando influye en la percepción de miles de jóvenes.

Letra completa de +57 /Foto: Instagram

Letra completa de +57

Le dijo al novio que se iba a dormir ya,

pero su amiga le dañó la mente.

Las 2:30 se empezó a maquillar,

dijo que llegaba en 20', apagó el cel pa' no dejarse pillar.

La baby es mala, pero inteligente,

y aunque esa bebita tiene dueño, ella sale cuando quiera.

La nota está subiendo, y ella perreando esa borrachera,

pasa el chorro boca a boca, lo enrola y lo prende.

Y si le preguntan si tiene novio, depende.

Aquí lo que hay es exotic, pepa, guaro, Hpnotiq.

Un parche rela, te ofrezco something.

Pa' tomar, estás voladita, no te van a pillar.

Una mamacita desde los fourteen,

entra a la disco y se le siente el ki.

Mami, estos shots yo me los doy por ti,

eso allá atrás está gigante, delicadito', cógelo, qué aguante.

Mamacita desde los fourteen,

entra a la disco y se le siente el ki.

Mami, estos shots yo me los doy por ti,

es mucho lo que abajo carga, en el maki no cabe la nalga.

Ella tiene to' los códigos,

escucha 2Pac y ese culito es notorio.

Le echo en el abdomen la cremita de Oreo,

pa' gastarle en el tubo.

No la cartelean ni en el Q'hubo,

culo grande, culo grandote.

Shortes Machine pa' que todo eso se note.

Le tiro la labia pa' que se me empelote,

me voy sin casco con ese tote.

En la BlackBerry guardo tu PIN,

si tiene una liendra, soy el remix.

Esa boquita, pa' darle unos kiss,

yo la llamé pa' que pun, pa' que tin.

Y aunque esa bebita tiene dueño, ella sale cuando quiera,

la nota está subiendo y ella perreando en la borrachera.

Pasa el chorro boca a boca, lo enrola y lo prende,

y si le preguntan si tiene novio, depende.

El culo es de ella y por ende se prende,

ella sabe con quién se atiende.

Parece inocente, esos ojitos mienten,

y al gatito lo tiene "depende".

Chupando bombón, mamacita esa grilla,

en la disco nunca está en la silla.

Pa' la buena suerte, tanguita amarilla,

acicalaíta' por si alguien la pilla.

La gorra puesta, visajosa pa' salirle a usted bien chimba,

esa sonrisa en su boquita me confirma

que ese culito suyo es mío con sello y firma.

Si se demora el novio, aplíquele la misma,

porque yo la rompo y ese parcero al lado mío es mero tonto.

Si está muy loco el fierro, yo se lo monto,

porque en Medallo soy como Drake en Toronto.

Da-dame ubi, dame time y yo le llego,

me mira y se la entrego toda, ella no quiere boda.

Dice que coma callado y que coma ciego,

el sexo tiene código, que plata mata bonito.

Tiene lo suyo, ella no quiere jugar,

conmigo se quiere quedar.

Me habla la real, está jugando a federball,

son las 11 p. m., saca ese culo a pasear.

Rompe, rompe, rompe y dale a todo, ma, que nadie te pare,

pide una de Ovy On The Drums, los novios no valen.

En la disco, marihuana, trago y jale,

tu novio, el chistoso, que le pare y le baje.

Quiere sentirse mujer,

quiere volver a sentir que está bella.

Y aunque esa bebita tiene dueño, ella sale cuando quiera,

la nota está subiendo y ella perreando esa borrachera.

Pasa el chorro boca a boca, lo enrola y lo prende,

y si le preguntan si tiene novio, depende.

Karol G - La Bichota

Feid - FERXXO

Maluma, Don Juan

Blessd

Ryan Castro

DF

J Balvin

Ovy On The Drums

Colombia Gang, Gang

Latino Gang, Gang

Leggo, yeah.