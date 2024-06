Kratos, eliminado de El Desafío, confesó la vez que estuvo a punto de renunciar al reality

El recién eliminado participante del Desafío XX Kratos estuvo en entrevista en el programa 'El Klub'de la Kalle dirigido por Jhovanoty, "El Klub". El Desafío 2024 ha sido un reality especial, no solo por la conmemoración de los 20 años de este programa, sino también por la acogida que ha tenido en los hogares colombianos, donde las familias se reúnen para ver las pruebas y la convivencia de los participantes.

A lo largo de esta temporada, se han visto momentos de gran emoción, sacrificio y estrategias sorprendentes que han mantenido a los espectadores al borde de sus asientos.

El último eliminado fue el concursante Kratos, del equipo Omega, quien lastimosamente no pudo terminar la prueba de eliminación y tuvo que ser atendido por el personal médico. La tensión y el estrés físico de las pruebas han sido notables esta temporada, y la situación de Kratos no fue una excepción.

Luego de su salida, muchos se preguntaron si se sintió traicionado por su amigo Alejo por la nominación que le hizo, durante la entrevista en "El Klub", Kratos respondió con sinceridad:

"Cuando me di cuenta, me sentí triste porque yo le había dado mucha confianza a Alejo como nuestro capitán y me di cuenta de que él había dicho mi nombre. Eso es muy triste", recordó a la vez que reconoció que había sido un detalle de mal gusto y que se había sentido decepcionado.

Sin embargo, también dijo que "tampoco lo condeno porque es parte del juego, es parte de la estrategia. Yo sé que él es buena persona. Lo más feo es que me decía 'no te vayas a ir, tú eres mi parcero'. Yo sentía que era natural, pero no sé hasta qué punto fue tan sincero." con estas palabras dejó ver su molestia aunque intentó justificar que todo era parte del juego.

Kratos pensó en renunciar al Desafío XX

Durante la entrevista, también le preguntaron a Kratos si en algún momento pensó en renunciar a la competencia. Su respuesta reveló un momento particularmente difícil:

"Pensé en renunciar en una prueba. Nos tocó un castigo que era dormir en una cama de piedra. La cama era como de 1.20 y éramos ocho personas, más el invitado de esa semana, que era una mujer. Todos éramos relativamente grandes y altos. Dijimos, bueno, van a ser tres horas o cuatro horas, pero pasaron más de 15 horas", recordó.

Posteriormente dijo que luego de tanto tiempo de incomodidad pensó en renunciar e irse para su casa; "luego ya hubo un punto en que la verdad pensé: 'yo me bajo de esta vaina y me voy para mi casa a dormir en mi sofá'", a la vez que exaltó el nivel de resistencia y determinación que se requiere para participar en un programa como el Desafío. A pesar de las dificultades, Kratos expresó su agradecimiento por la experiencia vivida y manifestó que, a pesar de los momentos duros, cada desafío fue una lección valiosa.