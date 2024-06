Kratos contó detalles de por qué abandonó El Desafío: “No veía por un ojo”

El Desafío sigue despertando emociones en los televidentes, quienes cada día están más pegados con las pruebas y la convivencia de los participantes. Uno de los episodios que más llamó la atención fue el de la prueba de eliminación en la que Kratos tuvo que abandonar la competencia.

La prueba consistía en subir a una plataforma para soltar unas llantas. Posteriormente, debían liberar unas piedras, transportarlas por debajo de una malla y, finalmente, subirlas a través de una rampa. Desde el inicio, Kratos tomó la delantera, mostrando una notable destreza y velocidad. Sin embargo, el desafío pronto cobró su precio.

Al intentar pasar por la malla, Kratos comenzó a mostrar signos de agotamiento extremo. La dificultad para respirar se hizo evidente, y a pesar de los constantes ánimos de sus compañeros, el miembro de Omega expresó con voz entrecortada "que no podía". En ese momento, la preocupación se apoderó de todos en el set.

En entrevista con el programa El Klub, el participante contó lo que sintió en esos momentos: “No había comido nada, la prueba fue muy dura físicamente y también como que no supe respirar, entonces había un momento en una malla que era muy ajustada, con el chaleco y uno es un poco grande”.

El equipo médico del programa reaccionó rápidamente, brindando atención inmediata a Kratos. Le suministraron oxígeno hasta que se estabilizó, asegurando que su salud no corriera más riesgos. Este contratiempo permitió que sus rivales tomaran la delantera, aprovechando la pausa obligada de Kratos: “Me faltó el aire y me dio como un ataque de pánico dentro de la malla, porque estaba muy ajustada. Salí y el oxígeno no me daba, no veía por un ojo”.

Finalmente, el esfuerzo y la valentía de Kratos no fueron suficientes para superar el reto, resultando en su eliminación del programa. La tensión y el drama que rodearon esta prueba dejaron una profunda impresión en los espectadores, quienes manifestaron su apoyo y admiración por Kratos en las redes sociales.

