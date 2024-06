Kratos se sinceró sobre romance con Glock: “Me dio un beso por pesar”

El Desafío The Box 2024 ha sido un reality especial, no solo por la conmemoración de los 20 años de este programa, sino también por la acogida que ha tenido en los hogares colombianos, donde las familias se reúnen para ver las pruebas y la convivencia de los participantes.

El último eliminado fue el concursante Kratos, del equipo Omega, quien lastimosamente no pudo terminar la prueba de eliminación y tuvo que ser atendido por el personal médico, quienes le brindaron primeros auxilios y lograron estabilizarlo.

Luego de su salida, muchos se preguntaron sobre con cuánto dinero se fue de la competencia, y es que cabe resaltar que en estas ediciones no solo se entrega dinero en el premio final, sino también se va acumulando a medida que avanza la competencia. En este caso se especula que Kratos salió con un poco más de 19 millones, gracias a la racha del equipo Omega.

¿Qué pasó entre Glock y Kratos?

Además de ser reconocido por ser un gran competidor, fuerte e importante en cada una de las pruebas, también fue conocido por su aparente gusto por Glock, pero esto siempre se mantuvo en el aire y ninguno había hablado al respecto.

En una reciente entrevista en el programa El Klub de La Kalle, le preguntamos a Kratos por ese supuesto romance y confesó que si había un gusto de parte de él hacia la participante, incluso contó que se besaron en una fiesta, pero que después se enteró de que fue por una presión social.

“Nos dimos un beso en una fiesta, pero fue como más obligado, y al final yo le di como un regalo. Fue como presión social, aunque a mí no me disgustó. Yo vi como el video y ella dijo que había mucha presión y le daba pena dejarme así, me dio un beso por pesar”, indicó el exparticipante.

