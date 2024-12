Periodista Érika Zapata destapó su enamoramiento por un político paisa, ¿quién es?

La reconocida y talentosa periodista Érika Zapata, reportera de Noticias Caracol captó la atención nuevamente, pero esta vez no por sus apuntes en la pantalla n acional si no por una confesión de su vida sentimental.

En una reciente entrevista durante el show de comedia Monólogos sin Propina, presentado por los humoristas Chicho Arias, Frank y Adrián Parada, Érika Zapata, periodista de Noticias Caracol, abrió su corazón al público y reveló una faceta poco conocida de su vida personal sobre el político que logró desarmarla emocionalmente.

Entre risas y anécdotas, Zapata confesó que el concejal de Medellín Andrés Tobón, quien en su momento se desempeñaba como secretario de seguridad, fue quien le robó el corazón.

“En ese tiempo, yo me chocaba contra las puertas cuando lo veía. Ponía el micrófono así temblando y no era capaz ni de hacer la pregunta. Por Dios bendito, qué me está pasando. Me entró el espíritu del enamoramiento”, relató con humor, describiendo cómo la atracción la hacía perder el control.

Aunque este enamoramiento no trascendió más allá de los suspiros y los nervios , la confesión dejó claro que para la antioqueña, Andrés Tobón encarnó una figura que marcó un episodio singular en su carrera periodística.

Los comediantes presentes en la entrevista no tardaron en bromear sobre la situación, provocando carcajadas entre el público.

Pese a esta experiencia, Zapata sigue esperando a ese alguien especial que cumpla con las características que considera ideales en una pareja:

“El día que me enamore de alguien, será de alguien inteligente, que yo admire, buena gente, que se esfuerce por mí, que sea gracioso , auténtico, exitoso en su labor, color canela, que no supere los 37 años, delgado, sonrisa hermosa y alto”.

A sus 29 años, Érika Zapata ha llevado una vida amorosa reservada. Según comentó, nunca ha tenido una relación sentimental ni siquiera ha dado su primer beso . Sin embargo, el tema del amor no ha estado exento de rumores.

En redes sociales, algunos la vincularon sentimentalmente con el cantante Andy Rivera por unos mensajes de apoyo que intercambiaron en Instagram. También circularon especulaciones sobre un posible romance con Sebastián Palacio, su excompañero en Noticias Caracol, aunque ella aclaró que lo considera como un hermano.

Esta sincera confesión dejó en evidencia que, detrás de la profesionalismo que caracteriza a Érika en su trabajo, hay una mujer con sueños, emociones y vivencias que conectan profundamente con su audiencia. Mientras tanto, sus seguidores esperan ansiosos conocer quién será finalmente el hombre que logre conquistar su corazón.

