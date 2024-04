La verdad de por qué a Omar Geles le apagaron el sonido y lo bajaron de una tarima

El cantante vallenato Omar Geles tuvo un altercado en una presentación en la ciudad de Ibagué, que ha resultado en una polémica luego de que en redes sociales se viralizaran imágenes de la seguridad del evento, bajándolo de la tarima, lo que ha permitido cientos de especulaciones sobre el hecho.

A través de su cuenta de Instagram, el vallenatero compartió un video en el que se ve como canta desde la tarima a capela, mientras sus fanáticos corean sus canciones, en ese momento empieza a llegar el personal de logística, que tenían chalecos verdes fosforescentes, para bajarlo del escenario y dar por terminado el show.

"Primero me apagaron el sonido porque hasta esa hora era el permiso, mi gente de Ibagué siguió cantando mis canciones a capela y no podía ser indiferente, me fui a cantar con ellos y aun así la policía subió a bajarme" indicó el artista, dando a entender que todo se debió a temas de producción, los cuales al parecer no le importaron, ya que lo que él quería era seguir cantando con sus seguidores.

Así lo dio a conocer el artista en su mensaje, en el que siguió asegurando que la Policía lo bajó del escenario: "Pero yo seguía cantando a capela con mi gente Ibaguereña y la policía bajándome y la gente acompañándome por el camino, salieron del concierto casi a las 6 de la mañana cantando mis canciones, gracias JEHOVA a ti la gloria, gracias Ibagué te amo".

Cabe resaltar que en el metraje compartido por el cantante no se ven uniformados dentro de las personas que lo bajan del escenario, lo que sí es cierto es que los chalecos son parecidos a las chaquetas de la Policía. No se confirma ni se desmiente la versión del cantante, de que fueron las autoridades los que apagaron el sonido y lo bajaron de la tarima.

