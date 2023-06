Mensaje de la ex de Feid se burlaría de Karol G; la catalogan de envidiosa

Los cantantes de reguetón Feid y Karol G están en boca de todo el mundo. Y es que desde que se les vio agarrados de la mano llegando al concierto del paisa en Miami en días anteriores, con lo cual se confirmó la relación sentimental de los dos, muchos han sido los que han celebrado que por fin se haya confirmado esta unión.

Sin embargo, otros no estarían tan felices con la noticia, como en el caso del ex de la cantante paisa, Anuel AA , quien no ha parado de lanzar dardos en contra de los dos artistas.

A la polémica ahora se suma un video de Nicole Betancur con quien El Ferxxo sostuvo un noviazgo anteriormente. La joven, es influenciadora y empresaria.

Publicidad

“Mi amor la verdad usted se vería mejor conmigo, pero allá usted y sus malos gustos”, dice el video que subió a su TikTok, que ya supera los más de 3 millones 400 mil vistas y por el cual se cree que le estaría lanzando indirectas a su exnovio y su actual pareja.

“Que te puedo decir mor, mañana será bonito”, “Nicol AA”, “que te puedo decir mor, pasado pisado”, “jajaja comenzó por ella y mejoro los gustos dicho por ella” “Y uno pensando que solo Anuel era el dolido” “No importa que ya te hayan olvidado, mañana será más bonito”, "Anuela eres tu?" "si.... gracias a Dios ya los mejoro con esta relación" son solo algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Publicidad



La joven paisa, quien es bastante popular en redes sociales gracias a su contenido de humor, bailes, tips de maquillaje, outftis y estilo de vida, tiene en su cuenta de TikTok más de 5 millones de seguidores

Aunque la mujer nunca mencionó a ninguno de los dos en su publicación, tampoco ha desmentido que su video esté dirigido a los cantantes de reguetón.

Publicidad

Te puede interesar: Mejores momentos del concierto de Los Tigres del Norte