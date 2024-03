Pasabordo revela infidencias con Darío Gómez; compartieron guaros en estudio

Seguramente en algún momento has escuchado una canción dePasabordo, un dúo paisa que ha enamorado a sus seguidores con temas románticos y colaboraciones importantes, como la que hicieron con J Balvin en el año 2010 cuando grabaron 'Quisiera', que se convirtió en una de las canciones más escuchadas ese año.

Pues bien, pocos conocen que este dúo no solo se dedica a cantar, sino que son conocidos en la industria musical por ser grandes compositores, dejando huella detrás de muchas de las letras que escuchamos en la música popular, por lo que se codean con los principales exponentes de este género.

Por eso los tuvimos en Kallejiando y nos contaron anécdotas que dan cuenta de su exitosa carrera musical. Una de ellas tiene que ver nada y nada menos que con Darío Gómez, el conocido 'Rey del despecho', con quien compartieron estudio musical y grabaron una canción, un lujo que no todos tuvieron.

Gabo y Jhonatan hicieron hincapié en que el cantante era muy humilde, a pesar de tener mucho dinero y tener un reconocimiento mundial en la música popular colombiana: "Darío no dimensionaba lo grande que era, no va a ver un artista como Darío Gómez, jamás en Colombia, él no dimensionaba lo grande que era y aparte lo que significaba para nosotros".

Así mismo, indicaron que en varias ocasiones supieron que él los admiraba, durante un concierto les envió un saludo y a través de una de sus hijas les hizo saber que estaba pendiente de su trabajo. Por ese motivo resultaron grabando con él y compartiendo momentos únicos, como el de una videollamada con una de las mamás de Pasaordo: "Estábamos en el estudio y mi mamá es súper fanática de él, pues mi mamá se muere por Darío, es como su artista favorito, y yo le dije: 'Qué pena maestro, ¿será que podemos hacer una videollamada a mi mamá que quiere saludarlo?', y dijo que claro que la llamara de una', dijo Jhonatan, recordando ese momento".

