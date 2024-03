Manuela Gómez se refirió a Yina Calderón y la mechoneada de la que fue víctima

Recientemente la empresaria de fajas y DJ, Yina Calderón, se vio envuelta en una controversia tras un altercado en una discoteca en Montería. El hecho, que quedó captado en video, rápidamente se viralizó por las redes sociales. El incidente, que incluyó un enfrentamiento físico en un establecimiento nocturno de la capital de Córdoba, desató una ola de reacciones tanto de fans como de figuras públicas.

La influencer Manuela Gómez, conocida por su participación en "Protagonistas de Novela", no tardó en compartir su perspectiva sobre el caso. Gómez, cuya relación con Calderón no ha sido la mejor, expresó su opinión sobre la conducta de Calderón, sugiriendo una falta de interés por parte de esta en su crecimiento personal.

"Es que me parece que yina calderón es una persona que no evoluciona y ella no está interesada en evolucionar como persona, a ella no le interesa, a ella le interesa seguir siendo lo que es, que sigan hablando bien o mal, pero que sigan hablando eso es problema de ella, yo en esas cosas no me meto", afirmó Gómez. A pesar de criticar la aparente estancamiento de Calderón, Gómez también defendió el derecho de Calderón a vivir su vida a su manera, aunque sus acciones puedan no ser entendidas o aceptadas universalmente.

"Cada persona hace lo que se le da la gana con su vida. Lo de la mechoneada y eso la verdad ni siquiera estoy enterada, pero ella es una persona que es feliz haciendo lo que hace y eso es súper respetable, o sea, uno no debería criticar ese comportamiento porque ella es feliz como es" Manuela Gómez

El episodio en Montería fue descrito por Yina en sus redes sociales, donde detalló la agresión sufrida durante su actuación como DJ. "Fue un momento de shock, me arrancaron el pelo y me golpearon. Nunca esperé algo así en Montería; había dado lo mejor de mí en ese escenario", compartió Calderón, visiblemente afectada por el incidente.

La opinión de Manuela se dio tras el cuestionamiento de uno de sus seguidores en la caja de preguntas respecto a lo que opinaba de lo ocurrido con Yina, por lo que se despachó de esta manera, quizá también aún molesta pues anteriormente había respondido a los comentarios "despectivos" de Calderón sobre su elección de vestuario en el baby shower de 'Epa Colombia' enfatizando que, a pesar de las diferencias, optó por mantener la paz, especialmente teniendo en cuenta su estado de embarazo en ese momento.

Hasta el momento Yina no ha contra respondido la opinión de Manuela lo que deja a los seguidores expectantes pues están acostumbrados a su habitual franqueza y disposición para abordar conflictos públicamente. Este silencio alimentó más el debate en las redes, donde la discusión sobre el comportamiento de las celebridades y su impacto en la percepción pública continúa siendo un tema candente.

Este incidente deja para la discusión la compleja dinámica entre personalidades públicas, donde las acciones privadas pueden tener repercusiones públicas significativas, y cómo las redes sociales se han convertido en una plataforma para el escrutinio y el diálogo sobre la conducta de los famosos.

