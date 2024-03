Yina Calderón dice que no volverá a Montería: "Me mechonearon"

La dj y empresaria Yina Calderónvuelve a ser noticia. En esta ocasión por haber sido agredida en uno de sus shows, el cual se estaba llevando a cabo en la ciudad de Montería.

A través de las redes sociales, la mujer de 32 años, quien cuenta con una enorme comunidad de seguidores y también de detractores, denunció que un hombre perteneciente a la comunidadLGBTIQ+la agredió físicamente sin ningún motivo.

De acuerdo al relato de Yina, el evento transcurría con normalidad; ella terminó su set de guaracha y cuando se estaba bajando del escenario un hombre le lanzó una cerveza en la cara y la golpeó con una botella. Ante lo sucedido, quienes acompañaban a la creadora de contenido reaccionaron para defenderla, y fue ahí entonces cuando el sujeto la agarró por el pelo y le arrancó un pedazo.

No conforme con lo sucedido, Yina contó que este hombre continuó insultándola e intentando acercarse a ella, por lo que los asistentes del evento tuvieron que intervenir y pedirle que se calmara.

"¿Cómo es posible? Me quitaron el pelo, me pegaron y mi hermana pasando por esto, de verdad que no vuelvo a Montería. Di el mejor show, pero un travesti me cogió el cabello y me mechoneó.... se pasaron. Yo despidiéndome de buena manera cuando ese tipo me tira una cerveza" dijo.

Como era de esperarse, en redes sociales los comentarios y debates no se han hecho esperar. De hecho, Los internautas que la quieren, le han manifestado que "no se quede con las manos cruzadas" y tome acciones legales contra la persona que la agredió.

Yina reconoció que ella es consciente que no le cae en gracia a mucha gente sin embargo nunca imaginó que el odio que algunas personas le tienen trascendiera fuera de las redes sociales.

