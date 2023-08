Westcol pide disculpas a la comunidad LGBTIQ+: "Me pasé"

Westcol ha estado bajo la atenta mirada de cientos de internautas luego de dar hablar de forma polémica sobre la comunidad LGBTIQ+ durante una transmisión en la plataforma de Twitch.

Y es que allí habló de manera despectiva y dijo algunas frases subidas de tono, las cuales no fueron muy bien recibidas por sus seguidores y las personas en internet.

"Eso si no va conmigo, que hagan sus mier#$% y que el hijue&/% sea cacorr#$, pero que no me traiga acá otro man ni por el put#%/ pues, enciendo esa gonorr#!/ a balin, si le gusta tanto que le den por ese cu&#), le hago otros 17 huecos...", fue una de las tantas frases que dijo el joven creador de contenidos antioqueño.

Luego de ver que la ciudadanía no aceptó su comportamiento, Westcol decidió ofrecer disculpas públicas a la comunidad LGBTIQ+.

El joven comenzó asegurando que ese tipo de comentarios en su grupo cercano son comunes y por eso no pensó que fueran ofensivos: "Normalmente para mí y para mi comunidad es muy normal hacer chistes y tener humor negro, pero después de este problema tuve la oportunidad de entender un punto de vista que yo no tenía presente".

Así mismo, el creador de contenidos dijo que luego de dar sus palabras, varias personas cercanas le hicieron ver el daño que pudo haber cometido y eso le ayudó a ponerse en los zapatos de las personas que viven una situación de ser discriminados en la sociedad debido a sus preferencias y gustos.

Para finalizar Westcol dijo: "Entonces yo me pusé a pensar y estoy arrepentido, crecí en un barrio en el que las personas no tienen la educación que muchos tienen, donde nunca me corrigieron, yo soy una persona que se volvió famosa de la nada y no sabe el alcance que puede tener".

Aunque el joven pidió disculpas públicas, sus comentarios le costaron caro pues la reconocida marca de comida Doritos informó que no volverá a contratar a Westcol tras polémica por comentarios homofóbicos.

Desde la empresa publicaron un texto en sus redes sociales en el que se lee: "Desde Doritos Colombia promovemos la autenticidad, defendemos la autoexpresión, celebramos la diversidad y la lucha por la igualdad. En este sentido, las recientes actuaciones del influenciador mencionado en los comentarios de nuestras redes, no están alineadas con nuestros valores y principios de marca. Por esta razón, hemos eliminado las publicaciones que lo involucran y no volveremos a contar con sus servicios para futuras campañas".

