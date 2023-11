Robbie Williams confiesa que sufre de dismorfia corporal y baja auto estima

El cantante y actor británico Robert Peter Williams, más conocido en la industria de la música y el entretenimiento como ' Robbie Williams ', es noticia en los últimos días, pues luego de que se estrenara la serie documental de su vida, en redes sociales empezaron a deambular una serie de rumores, que señalaban que probablemente el artista estaría sufriendo alguna enfermedad degenerativa, pues su aspecto físico era preocupante.

Y es que lo cierto, es que el intérprete de canciones como ‘Angels’ y ‘Feel’, está muy delgado. Así que ante la ola de comentarios que abundaron tanto en su perfil de Instagram, como en el de su esposa, el artista decidió manifestarse a través de un extenso escrito que compartió en sus redes sociales.

“Considerando que tengo dismorfia corporal y baja autoestima, el hecho de que no me lastimaron demuestra lo lejos que he llegado. Eso o ser flaco avergonzado se siente mejor que ser gordo avergonzado. Sí, pensando en ello probablemente sea eso”.

Publicidad



Cabe señalar que la dismorfia corporal es un trastorno mental que hace que quien la padece, tenga una visión distorsionada de su cuerpo, llevándolos a obsesionarse con el ejercicio o con dietas extremas que ayudan a subir o bajar de peso.

Sin embargo, esto no es lo único que afecta a Williams, pues el artista también reconoció que está atravesando por la andropausia (la menopausia de los hombres), y esto ha generado que no sólo presente cambios de humor repentinos, sino que también haya perdido deseo sexual y masa corporal.

“Estoy hecho polvo por lo que me hice en los noventa y parte de los 2000″, anotó el artista quien también le atribuye cierta culpa a los excesos de su vida, el resultado de su imagen actual.

Publicidad

Quizá también te puede interesar este video: ¡Re Tóxicos! -

Casa embrujada: el desafío que midió la valentía de los Vj's de La Kalle.