Cazzu confesó a qué tuvo que renunciar desde que nació su 'Baby Nodal'

El cantante de música regional mexicana , Christian Nodal, y su pareja, la rapera argentina Julieta Cazzucheli, más conocida como 'Cazzu' disfrutan de su pequeña hija, la cual llegó al mundo en septiembre. Aunque si bien, la pareja ha sido muy discreta con la imagen de su hija, en redes sociales han compartido algunas fotos donde se pueden ver compartiendo tiempo con la bebé.

Sin embargo, tanto Christian como Cazzu, han empezado a regresar a sus actividades laborales paulatinamente, pues el mexicano por ejemplo, tiene en su agenda varias fechas pendientes de su gira internacional ‘Foraji2 Tour’; y Cazzu se ha dado el permiso de realizar algunas campañas publicitarias.

De hecho recientemente, se hizo una muy popular que realizó de la mano de la marca de productos cosméticos Vogue, en donde se ve a Julieta alistándose para la Gala del 'Día de los Muertos', que la casa cosmética organizó. Ahí la pareja de Nodal, conto cómo ha sido vivir esta experiencia de la maternidad, y qué cosas han cambiado en su vida.

Publicidad

“Ahora que tengo la bebé tuve que resignar mucho make-up, tuve que resignar las cosas del pelo porque llevo muchas cosas de la bebé y digo: ‘no, no, no quién me viera con una bolsita así de pequeña’ no lo podían creer”. Anotó la rapera quien también reconoció que usar el extractor de leche le parece “una cosa rarísima” que la hace poner muy nerviosa.

En dicho video, cazzu reveló que cuando estaban decidiendo el nombre que le pondrían a su bebé, Christian lanzó la idea que se llamara ‘Miel’. Sin embargo al final se decidieron por otro, el cual ellos aún no han dado a conocer, no obstante una publicación que Christian hizo en sus historia de Instagram, habría dejado en evidencia que la baby Nodal se llama: ‘Inti’ que significa ‘Sol´’.

Publicidad



Te puede interesar este video: