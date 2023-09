VIDEO: Ana del Castillo intenta golpear a supuesto policía; la confundió con Patricia Teherán

Ana del Castillo, la destacada cantante de vallenato, ha vuelto a llamar la atención de las redes sociales, esta vez debido a un curioso episodio en el que se enfrentó a un supuesto policía de tránsito en Barranquilla.

La artista, conocida por su actitud franca y por no quedarse callada en situaciones que no le parecen correctas, protagonizó un video viral que divirtió a muchos de sus seguidores; finalmente supo que todo se trataba de una broma.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y entérate de las noticias más importantes. Lo mejor del humor, farándula y artistas en un solo lugar:👉🏻 bit.ly/44MSD4a

En esta ocasión la cantante se hizo viral después de compartir un video en el que luego de varios minutos de tolerar un presunto irrespeto estalla y se enfrenta a un supuesto oficial de tránsito en Barranquilla. En la grabación, se puede ver cómo el "agente" le pide que se detenga, alegando que su vehículo coincide con el de un presunto robo en la ciudad.

Publicidad

Desde el principio, Ana del Castillo, aunque trata de mantener la calma, muestra su incomodidad ante la actitud del supuesto oficial y le reprocha su comportamiento y su forma brusca de hablar.

"Hazme el favor y a mí no me hables así, no joda. No me manotees", le dice enérgicamente la artista, conocida como 'la reina del vallenato'.

El hombre vestido de policía continúa cuestionándola, además la confunde con la fallecida artista Patricia Teherán de quien Ana se expresa con completo agrado y respeto aclarando que no es ella.

Publicidad

Pero todo se altera más cuando el hombre disfrazado de policía se refiere a ella y a sus acompañantes como "brutos". Esto provoca una respuesta completamente alterada de la artista, quien amenaza con golpear al supuesto oficial: "Te voy a meter la mano".

Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando el hombre revela que se trató de una broma. Resulta que era uno de los amigos de Ana del Castillo, el creador de contenido conocido como Camilin Tv, quien disfruta haciendo pesadas bromas que se vuelven virales en las redes sociales. La escena termina entre risas y alivio por la revelación de la farsa.

El video se convirtió en un fenómeno viral y generó numerosos comentarios y reacciones en las redes sociales. Muchos admiradores de Ana del Castillo elogiaron su espíritu fuerte y su capacidad para enfrentar situaciones complicadas, incluso si se trataba de una broma.

Este episodio, que demostró una vez más el carácter intrépido de Ana del Castillo, sirvió como una distracción humorística en medio de la rutina diaria y recordó a todos que la vida a veces nos sorprende con momentos inesperados y divertidos.

Publicidad

Te puede interesar:

eTóxicos capítulo cinco: Olieron vómito y hasta mie

#d

@